На мягких лапах: как котики в доме влияют на самочувствие человека? 

Ученые из Оксфордского университета установили, что тесные взаимоотношения между людьми и этими животными сложились примерно 3,5-4 тысячи лет назад на территории Северной Африки. А как только кошки стали жить вместе с людьми, они быстро распространились по всему миру. В числе прочего этому способствовало то, что они активно ловят мышей и крыс, а это крайне полезное умение как на кораблях (так они путешествовали), так и в домах.

В Европу кошки попали около 2 тысяч лет назад — намного позже, чем считалось ранее. На своих мягких лапках они прошли через весь Европейский континент, вместе с римлянами попали в Великобританию, а затем распространились на восток по Великому шелковому пути и достигли Китая. Правда ученые установили, что дикие бенгальские кошки в течение некоторого времени жили рядом с людьми в Китае, — и это происходило задолго до того, как в мире в принципе появились домашние кошки.

Домашние бенгальские кошки появились позже - в результате скрещивания азиатских бенгальских кошек (Prionailurus bengalensis) с домашними.

Хвостатые друзья ученых

Многие выдающиеся ученые держали дома кошек и даже отмечали их положительное влияние на свою научную работу.

Известно, что великий Альберт Эйнштейн обожал своего кота по кличке Тигр. По свидетельству биографов, ученый внимательно следил за настроением Тигра и отмечал, как оно меняется в зависимости от погоды. Кошки настолько впечатляли физика, что он использовал их образ в своих объяснениях научных явлений. Так, принцип работы телеграфа Эйнштейн сравнивал с котом: «Вы тянете его за хвост в Нью-Йорке, а голова мяукает в Лос-Анджелесе». Ученый считал, что справиться с жизненными невзгодами ему помогают только кошки и музыка.

Астроном Эдвин Хаббл, чье имя носит космический телескоп на орбите Земли, был хозяином большого черного кота Николаса Коперника. Жена астронома Грейс Хаббл позже рассказывала, что кот любил растягиваться и дремать на письменном столе мужа, закрывая собой страницы документов.

Ну а кто не слышал про пушистого питомца лауреата Нобелевской премии по физике Эрвина Шредингера? Парадокс кота Шредингера — мысленный эксперимент с котом, который жив и в то же время мертв, пока сейф, где он находится, заперт – широко используется в науке для иллюстрации понятия суперпозиции и принципов квантовой механики. Опять же Никола Тесла утверждал, что интерес к электричеству у него возник благодаря коту Мацаку, которого изобретатель называл лучшим котом в мире.

Безусловная любовь!

Ученые приходят к выводу, что люди, которые держат в доме кота, живут на 10 лет дольше. В основном потому, что котики отлично работают антидепрессантами, снимая дневной стресс с хозяина: когда кот мурлычет, любой человек успокаивается и расслабляется. Исчезают или снижаются чувство раздражительности и тревожные состояния. А еще они оказывают положительное влияние на общее состояние нашего здоровья и даже повышают иммунитет.

Мурлыкание кота – это звуковые сигналы на частоте колебаний от 20 до 50 Гц. Поэтому оно оказывает положительное влияние на нервную систему человека, укрепляет иммунитет и ускоряет процессы выздоровления от различных заболеваний. Под действием звуковых колебаний кошачьего мурлыкания укрепляется костная ткань, увеличивается ее плотность, в разы ускоряется срастание костей при переломах. Котики умеют очень внимательно слушать своих хозяев. Что тоже ценно.

Кошки умны и четко сканируют чувства и эмоции своего хозяина. Поэтому они часто ложатся на колени, чтобы нас утешить. Это определили британские ученые, проводившие исследования поведения этих животных.

А как насчет поверий?

Есть поверье, что кошки умеют лечить хозяев и забирать болезни себе. Считается, что эти животные ложатся на больное место, снижают риски развития заболеваний у владельцев и поддерживают человека эмоционально, если ему плохо.

У владельцев кошек ниже риск развития болезней сердца – это данные исследования 2009 года. Ученые пришли к выводам, что риск инфарктов и инсультов выше у тех, кто никогда не имел кошек в доме. Так, среди людей, у которых когда-либо были кошки, инфаркт миокарда возник у 3%, среди живших с котиком на момент проведения исследования — у 4%, а среди тех, у кого кошек не было никогда, — у 6%.

У владельцев кошек артериальное давление ниже, чем у людей, которые живут без питомца, у них реже «скачет» давление.

Кошки могут быть эмоциональной поддержкой и тем самым помогать своему владельцу справляться со стрессом и эмоциональным перееданием.

Даже просто просмотр видео с котиками помогает справляться с негативными эмоциями и чувствовать себя счастливее.

Есть немало историй о кошках, которые поняли, что их владелец заболевает, и даже пытались предупредить его о недуге. Например, англичанка Венди Хамфис рассказала всем, как ее кошка стала запрыгивать к ней на правую грудь. Это продолжалось в течение двух недель, после чего хозяйка заметила уплотнение в груди и обратилась к врачу. У Венди обнаружили рак молочной железы, и она начала интенсивное лечение раньше, чем если бы у нее не было котика.

А теперь тест

Нарисуйте своего идеального кота на белом листе бумаги. А потом изучите результаты этого рисованного теста. Только помните, что подобные тесты всегда немного игра, и не стоит воспринимать ее полностью всерьез.

Нарисовали?

Расшифровка вашего теста-рисунка:

1. Где на листе вы нарисовали кота?

а) В верхней части - скорее всего, вы оптимист.

б) В средней части - скорее всего, вы реалист.

в) В нижней части - скорее всего, вы пессимист или у вас сейчас просто сложный момент жизни.

2. В какую сторону смотрит ваш кот?

а) Влево - вы уважительно относитесь к традициям, дружелюбны и миролюбивы.

б) Вправо - вы созидатель и новатор.

в) Прямо - вы прямой, искренний, возможно, конфликтный человек.

3. Насколько подробен ваш рисунок?

а) Если множество деталей тщательно прорисованы, вы склонны к анализу и осторожны.

б) Если рисунок схематичный, вы эмоциональны и любите рисковать.

4. Сколько ног у кота?

а) Четыре - вы реалистичны, уверены в себе и поступаете в соответствии со своими убеждениями.

б) Меньше четырех - вы не слишком в данную минуту уверены в себе и боитесь перемен.

5. У вашего кота большие уши?

Чем больше уши, тем лучше вы умеете слушать собеседника.

6. Насколько длинный у кота хвост?

Чем длиннее хвост, тем больше вы довольны своей жизнью.