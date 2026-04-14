На мягких лапах: как котики в доме влияют на самочувствие человека? 

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 18:03

Всюду жизнь 0 комментариев

Кошки – спутники человека с незапамятных времен: все современные мурлыки произошли от одного вида — степного кота (Felis lybica). В странах Балтии традиционно любят котиков, только в Латвии на конец января 2026 года было зарегистрировано 57 485 домашних кошек! 

Ученые из Оксфордского университета установили, что тесные взаимоотношения между людьми и этими животными сложились примерно 3,5-4 тысячи лет назад на территории Северной Африки. А как только кошки стали жить вместе с людьми, они быстро распространились по всему миру. В числе прочего этому способствовало то, что они активно ловят мышей и крыс, а это крайне полезное умение как на кораблях (так они путешествовали), так и в домах.

В Европу кошки попали около 2 тысяч лет назад — намного позже, чем считалось ранее. На своих мягких лапках они прошли через весь Европейский континент, вместе с римлянами попали в Великобританию, а затем распространились на восток по Великому шелковому пути и достигли Китая. Правда ученые установили, что дикие бенгальские кошки в течение некоторого времени жили рядом с людьми в Китае, — и это происходило задолго до того, как в мире в принципе появились домашние кошки.

Домашние бенгальские кошки появились позже - в результате скрещивания азиатских бенгальских кошек (Prionailurus bengalensis) с домашними.

Хвостатые друзья ученых

Многие выдающиеся ученые держали дома кошек и даже отмечали их положительное влияние на свою научную работу.

Известно, что великий Альберт Эйнштейн обожал своего кота по кличке Тигр. По свидетельству биографов, ученый внимательно следил за настроением Тигра и отмечал, как оно меняется в зависимости от погоды. Кошки настолько впечатляли физика, что он использовал их образ в своих объяснениях научных явлений. Так, принцип работы телеграфа Эйнштейн сравнивал с котом: «Вы тянете его за хвост в Нью-Йорке, а голова мяукает в Лос-Анджелесе». Ученый считал, что справиться с жизненными невзгодами ему помогают только кошки и музыка.

Астроном Эдвин Хаббл, чье имя носит космический телескоп на орбите Земли, был хозяином большого черного кота Николаса Коперника. Жена астронома Грейс Хаббл позже рассказывала, что кот любил растягиваться и дремать на письменном столе мужа, закрывая собой страницы документов.

Ну а кто не слышал про пушистого питомца лауреата Нобелевской премии по физике  Эрвина Шредингера? Парадокс кота Шредингера — мысленный эксперимент с котом, который жив и в то же время мертв, пока сейф, где он находится, заперт – широко используется в науке для иллюстрации понятия суперпозиции и принципов квантовой механики. Опять же Никола Тесла утверждал, что интерес к электричеству у него возник благодаря коту Мацаку, которого изобретатель называл лучшим котом в мире.

Безусловная любовь!

Ученые приходят к выводу, что люди, которые держат в доме кота, живут на 10 лет дольше. В основном потому, что котики отлично работают антидепрессантами, снимая дневной стресс с хозяина: когда кот мурлычет, любой человек успокаивается и расслабляется. Исчезают или снижаются чувство раздражительности и тревожные состояния. А еще они оказывают положительное влияние на общее состояние нашего здоровья и даже повышают иммунитет.

Мурлыкание кота – это звуковые сигналы на частоте колебаний от 20 до 50 Гц. Поэтому оно оказывает положительное влияние на нервную систему человека, укрепляет иммунитет и ускоряет процессы выздоровления от различных заболеваний. Под действием звуковых колебаний кошачьего мурлыкания укрепляется костная ткань, увеличивается ее плотность, в разы ускоряется срастание костей при переломах. Котики умеют очень внимательно слушать своих хозяев. Что тоже ценно.

Кошки умны и четко сканируют чувства и эмоции своего хозяина. Поэтому они часто ложатся на колени, чтобы нас утешить. Это определили британские ученые, проводившие исследования поведения этих животных.

А как насчет поверий?

Есть поверье, что кошки умеют лечить хозяев и забирать болезни себе. Считается, что эти животные ложатся на больное место, снижают риски развития заболеваний у владельцев и поддерживают человека эмоционально, если ему плохо.

У владельцев кошек ниже риск развития болезней сердца – это данные исследования 2009 года. Ученые пришли к выводам, что риск инфарктов и инсультов выше у тех, кто никогда не имел кошек в доме. Так, среди людей, у которых когда-либо были кошки, инфаркт миокарда возник у 3%, среди живших с котиком на момент проведения исследования — у 4%, а среди тех, у кого кошек не было никогда, — у 6%.

У владельцев кошек артериальное давление ниже, чем у людей, которые живут без питомца, у них реже «скачет» давление.

Кошки могут быть эмоциональной поддержкой и тем самым помогать своему владельцу справляться со стрессом и эмоциональным перееданием.

Даже просто просмотр видео с котиками помогает справляться с негативными эмоциями и чувствовать себя счастливее.

Есть немало историй о кошках, которые поняли, что их владелец заболевает, и даже пытались предупредить его о недуге. Например, англичанка Венди Хамфис рассказала всем, как ее кошка стала запрыгивать к ней на правую грудь. Это продолжалось в течение двух недель, после чего хозяйка заметила уплотнение в груди и обратилась к врачу. У Венди обнаружили рак молочной железы, и она начала интенсивное лечение раньше, чем если бы у нее не было котика.

А теперь тест

Нарисуйте своего идеального кота на белом листе бумаги. А потом изучите результаты этого рисованного теста. Только помните, что подобные тесты всегда немного игра, и не стоит воспринимать ее полностью всерьез.

Нарисовали?

Расшифровка вашего теста-рисунка:

1. Где на листе вы нарисовали кота?

а) В верхней части - скорее всего, вы оптимист.
б) В средней части - скорее всего, вы реалист.
в) В нижней части - скорее всего, вы пессимист или у вас сейчас просто сложный момент жизни.

2. В какую сторону смотрит ваш кот?

а) Влево - вы уважительно относитесь к традициям, дружелюбны и миролюбивы.
б) Вправо - вы созидатель и новатор.
в) Прямо - вы прямой, искренний, возможно, конфликтный человек.

3. Насколько подробен ваш рисунок?

а) Если множество деталей тщательно прорисованы, вы склонны к анализу и осторожны.
б) Если рисунок схематичный, вы эмоциональны и любите рисковать.

4. Сколько ног у кота?

а) Четыре - вы реалистичны, уверены в себе и поступаете в соответствии со своими убеждениями.

б) Меньше четырех - вы не слишком в данную минуту уверены в себе и боитесь перемен.

5. У вашего кота большие уши?

Чем больше уши, тем лучше вы умеете слушать собеседника.

6. Насколько длинный у кота хвост?

Чем длиннее хвост, тем больше вы довольны своей жизнью.

 

Главные новости

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры
Важно

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры (3)

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены?
Важно

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены? (3)

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет
Важно

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет

Важно 22:41

Важно 0 комментариев

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Читать
Загрузка

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica»

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Читать

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Читать

Кабмин меняет правила игры: какие школы потеряют полное финансирование?

Важно 18:52

Важно 0 комментариев

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Читать

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Читать

Зеленский: мы впервые захватили российскую позицию одними роботами

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Читать

Солнце, заморозки и до +18: какой будет среда в Латвии?

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

Читать