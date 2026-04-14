Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 15. Апреля Завтра: Aelita, Gastons
Доступность

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica» (2)

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 20:26

Важно 2 комментариев

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Главный сигнал жёсткий: уже сейчас правительству советуют усиливать доходную базу и резать неэффективные расходы. Иначе с 2028 года фискальное пространство может уйти в минус, а в 2029 году ситуация станет ещё тяжелее. Давление создадут рост оборонных расходов, изменения в пенсионной системе, а также всё более дорогой государственный долг.

«Хотя фискальное положение государства сейчас стабильно, из-за кризиса вокруг Ирана мировая, а вместе с ней и латвийская экономическая и бюджетная ситуация может ухудшиться, а в среднесрочной перспективе станет всё более сложной. Поэтому уже сейчас нужны продуманные и устойчивые решения, которые укрепляют доходную базу и повышают эффективность государственных расходов. Рационализацию и сокращение бюджетных расходов нужно начинать уже сейчас, чтобы в 2029 году не пришлось проводить значительную консолидацию бюджета, которая может поставить под угрозу экономический рост. Также необходимо существенно улучшить управление государственными капитальными обществами, чтобы они не стали серьёзным фискальным бременем», - подчёркивает председатель Совета по фискальной дисциплине Янис Приеде.

По оценке совета, госдолг Латвии продолжит расти и может дойти примерно до 52-53% ВВП. Это выглядит чуть лучше прежних прогнозов, но в расчётах до сих пор не учтён целый набор угроз: возможный рост цен на энергоносители, новые траты на «Rail Baltica», «airBaltic», здравоохранение и образование. Уже сейчас обслуживание долга дорожает: с 606 млн евро в 2026 году до 901 млн евро в 2030 году. Если Европейский центральный банк поднимет ставки, счёт станет ещё тяжелее.

Отдельный риск связан с инфляцией и ценами на топливо. Совет отмечает, что нынешние данные по инфляции за 2026 год ещё не отражают эффект от недавнего скачка нефтяных цен на фоне эскалации на Ближнем Востоке. При этом решение Сейма снизить акциз на дизель может позже ударить по бюджету, если выпадающие доходы не перекроют другими мерами. В случае дальнейшего роста цен на энергию власти могут столкнуться и с новым давлением - необходимостью помогать домохозяйствам в отопительный сезон.

В среднесрочной перспективе ситуация выглядит ещё жёстче. Бюджетный дефицит остаётся высоким - около 3-5% ВВП, причём значительную часть нагрузки создаёт оборона. С 2027 года расходы на неё должны составлять не менее 5% ВВП. Пока это планируют закрывать за счёт займов, в том числе через европейский инструмент SAFE, но совет прямо указывает: бесконечно наращивать долг невозможно, нужен устойчивый источник покрытия этих расходов.

Отдельной болью для бюджета остаются крупные государственные проекты и компании. Совет прямо указывает на проблемы «airBaltic», которая продолжает работать с убытками, имеет отрицательный собственный капитал, низкий кредитный рейтинг и очень дорогие заимствования. Не менее тревожная картина и у «Rail Baltica»: у проекта сохраняется многомиллиардная дыра в финансировании, а точная стоимость до сих пор не определена. Совет требует как можно быстрее назвать реальные расходы и подготовить финансово ответственный план.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (2)
Комментарии (2)

Главные новости

Важно

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет

Важно

Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы (10)

Важно

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены? (3)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Важно 22:41

Важно 2 комментариев

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Читать

Важно 20:16

Важно 2 комментариев

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Читать

Важно 18:52

Важно 2 комментариев

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Читать

Важно 18:36

Важно 2 комментариев

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Читать

Важно 18:21

Важно 2 комментариев

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Читать

Важно 18:20

Важно 2 комментариев

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

Читать