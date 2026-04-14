Главный сигнал жёсткий: уже сейчас правительству советуют усиливать доходную базу и резать неэффективные расходы. Иначе с 2028 года фискальное пространство может уйти в минус, а в 2029 году ситуация станет ещё тяжелее. Давление создадут рост оборонных расходов, изменения в пенсионной системе, а также всё более дорогой государственный долг.

«Хотя фискальное положение государства сейчас стабильно, из-за кризиса вокруг Ирана мировая, а вместе с ней и латвийская экономическая и бюджетная ситуация может ухудшиться, а в среднесрочной перспективе станет всё более сложной. Поэтому уже сейчас нужны продуманные и устойчивые решения, которые укрепляют доходную базу и повышают эффективность государственных расходов. Рационализацию и сокращение бюджетных расходов нужно начинать уже сейчас, чтобы в 2029 году не пришлось проводить значительную консолидацию бюджета, которая может поставить под угрозу экономический рост. Также необходимо существенно улучшить управление государственными капитальными обществами, чтобы они не стали серьёзным фискальным бременем», - подчёркивает председатель Совета по фискальной дисциплине Янис Приеде.

По оценке совета, госдолг Латвии продолжит расти и может дойти примерно до 52-53% ВВП. Это выглядит чуть лучше прежних прогнозов, но в расчётах до сих пор не учтён целый набор угроз: возможный рост цен на энергоносители, новые траты на «Rail Baltica», «airBaltic», здравоохранение и образование. Уже сейчас обслуживание долга дорожает: с 606 млн евро в 2026 году до 901 млн евро в 2030 году. Если Европейский центральный банк поднимет ставки, счёт станет ещё тяжелее.

Отдельный риск связан с инфляцией и ценами на топливо. Совет отмечает, что нынешние данные по инфляции за 2026 год ещё не отражают эффект от недавнего скачка нефтяных цен на фоне эскалации на Ближнем Востоке. При этом решение Сейма снизить акциз на дизель может позже ударить по бюджету, если выпадающие доходы не перекроют другими мерами. В случае дальнейшего роста цен на энергию власти могут столкнуться и с новым давлением - необходимостью помогать домохозяйствам в отопительный сезон.

В среднесрочной перспективе ситуация выглядит ещё жёстче. Бюджетный дефицит остаётся высоким - около 3-5% ВВП, причём значительную часть нагрузки создаёт оборона. С 2027 года расходы на неё должны составлять не менее 5% ВВП. Пока это планируют закрывать за счёт займов, в том числе через европейский инструмент SAFE, но совет прямо указывает: бесконечно наращивать долг невозможно, нужен устойчивый источник покрытия этих расходов.

Отдельной болью для бюджета остаются крупные государственные проекты и компании. Совет прямо указывает на проблемы «airBaltic», которая продолжает работать с убытками, имеет отрицательный собственный капитал, низкий кредитный рейтинг и очень дорогие заимствования. Не менее тревожная картина и у «Rail Baltica»: у проекта сохраняется многомиллиардная дыра в финансировании, а точная стоимость до сих пор не определена. Совет требует как можно быстрее назвать реальные расходы и подготовить финансово ответственный план.