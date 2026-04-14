Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет

14 апреля, 2026 22:41

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Цитсковскис рассказал, что во время своей работы вместе с коллегами не раз настаивал на недопустимости необоснованных расходов, однако эти призывы, по его словам, не были услышаны. Он утверждает, что сам отказался согласовывать этот счёт, но позже, уже после его отстранения, документ утвердило другое должностное лицо.

Точную дату эпизода бывший глава Государственной канцелярии не назвал, но предположил, что речь идёт о 2023 или 2024 годе. Он также заявил, что о дополнительных расходах была проинформирована и Государственная контроль.

Отдельно Цитсковскис сказал, что бывший премьер Кришьянис Кариньш, ещё находясь в должности, просил оплатить использование VIP-зала для своей дочери. По его словам, после трёх отказов Государственной канцелярии эти расходы покрыли сотрудники тогдашнего бюро премьера.

«Сейчас я говорю нет, но в какой-то момент мнение может измениться. На этих или на каких-то других выборах, не знаю. Я знаю, как работает политика, я был рядом. И в то же время она очень жёсткая, грязная, нечестная. Это ли то, к чему ты снова хочешь быть близко», - сказал Цитсковскис, отвечая на вопрос о возможном участии в выборах.

Скандал вокруг правительственных перелётов тянется ещё со времён Кариньша. За четыре года на посту премьера он 36 раз летал в зарубежные поездки на частных самолётах, что обошлось более чем в 1,2 млн евро. Проверки начали Генеральная прокуратура и Государственный контроль. Последний пришёл к выводу, что из госбюджета незаконно потратили как минимум 221 566 евро, а ещё не менее 323 688 евро из средств Совета ЕС израсходовали неэкономно. После этого Силиня инициировала служебную проверку против Цитсковскиса, его отстранили, а затем правительство решило понизить его в должности. Он отказался и оспорил это решение в суде.

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica»

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Кабмин меняет правила игры: какие школы потеряют полное финансирование?

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Зеленский: мы впервые захватили российскую позицию одними роботами

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Солнце, заморозки и до +18: какой будет среда в Латвии?

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

