Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет

Цитсковскис рассказал, что во время своей работы вместе с коллегами не раз настаивал на недопустимости необоснованных расходов, однако эти призывы, по его словам, не были услышаны. Он утверждает, что сам отказался согласовывать этот счёт, но позже, уже после его отстранения, документ утвердило другое должностное лицо.

Точную дату эпизода бывший глава Государственной канцелярии не назвал, но предположил, что речь идёт о 2023 или 2024 годе. Он также заявил, что о дополнительных расходах была проинформирована и Государственная контроль.

Отдельно Цитсковскис сказал, что бывший премьер Кришьянис Кариньш, ещё находясь в должности, просил оплатить использование VIP-зала для своей дочери. По его словам, после трёх отказов Государственной канцелярии эти расходы покрыли сотрудники тогдашнего бюро премьера.

«Сейчас я говорю нет, но в какой-то момент мнение может измениться. На этих или на каких-то других выборах, не знаю. Я знаю, как работает политика, я был рядом. И в то же время она очень жёсткая, грязная, нечестная. Это ли то, к чему ты снова хочешь быть близко», - сказал Цитсковскис, отвечая на вопрос о возможном участии в выборах.

Скандал вокруг правительственных перелётов тянется ещё со времён Кариньша. За четыре года на посту премьера он 36 раз летал в зарубежные поездки на частных самолётах, что обошлось более чем в 1,2 млн евро. Проверки начали Генеральная прокуратура и Государственный контроль. Последний пришёл к выводу, что из госбюджета незаконно потратили как минимум 221 566 евро, а ещё не менее 323 688 евро из средств Совета ЕС израсходовали неэкономно. После этого Силиня инициировала служебную проверку против Цитсковскиса, его отстранили, а затем правительство решило понизить его в должности. Он отказался и оспорил это решение в суде.