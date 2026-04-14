Мерц пообещал Зеленскому помочь вернуть украинских граждан, особенно мужчин призывного возраста

"Мы будем говорить о том, как помочь облегчить возвращение на Родину украинским гражданам, получившим у нас убежище", – сказал канцлер. Он также выразил солидарность с решениями украинского правительства об ограничении выезда мужчин.

"И мы хотим сказать, что усилия Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста в ЕС – мы их поддерживаем. Это абсолютно необходимо, чтобы Украина могла себя защищать, чтобы было единство украинского общества. И для того, чтобы можно было Украину действительно восстановить. И мы видим в этом ощутимый прогресс в интересах обеих сторон", – подчеркнул Мерц.

Напомним, после того как правительство Украины разрешило покидать страну молодым людям до 22 лет, в Германии резко возросло количество украинцев этого возраста. Так, уже в сентябре был зафиксирован въезд 30 882 граждан Украины, треть из них составляли молодые мужчины. По состоянию на 9 марта 2026 года в Германии находилось около 1,34 млн человек, въехавших из-за войны в Украине. Среди них – 349 520 мужчин.

Украинка Екатерина, которая живет в Лейпциге, рассказала, что украинцам, которые сейчас едут в Германию, значительно сложнее обустроиться в этой стране, чем это было в 2022 году. В частности, она отмечает немецкую бюрократию, которая значительно затрудняет получение легального статуса и распределение в лагеря беженцев.