Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 15. Апреля Завтра: Aelita, Gastons
Доступность

Мерц пообещал Зеленскому помочь вернуть украинских граждан, особенно мужчин призывного возраста

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 17:26

Мир 0 комментариев

Киев и Берлин будут работать над тем, чтобы облегчить украинским гражданам, получившим убежище в Германии, возвращение на Родину. Об этом во время совместной пресс-конференции с Владимиром Зеленским заявил канцлер Германии Фридрих Мерц, сообщает УНИАН.

"Мы будем говорить о том, как помочь облегчить возвращение на Родину украинским гражданам, получившим у нас убежище", – сказал канцлер. Он также выразил солидарность с решениями украинского правительства об ограничении выезда мужчин.

 "И мы хотим сказать, что усилия Украины по ограничению выезда мужчин призывного возраста в ЕС – мы их поддерживаем. Это абсолютно необходимо, чтобы Украина могла себя защищать, чтобы было единство украинского общества. И для того, чтобы можно было Украину действительно восстановить. И мы видим в этом ощутимый прогресс в интересах обеих сторон", –  подчеркнул Мерц.

Напомним, после того как правительство Украины разрешило покидать страну молодым людям до 22 лет, в Германии резко возросло количество украинцев этого возраста. Так, уже в сентябре был зафиксирован въезд 30 882 граждан Украины, треть из них составляли молодые мужчины. По состоянию на 9 марта 2026 года в Германии находилось около 1,34 млн человек, въехавших из-за войны в Украине. Среди них – 349 520 мужчин.

Украинка Екатерина, которая живет в Лейпциге, рассказала, что украинцам, которые сейчас едут в Германию, значительно сложнее обустроиться в этой стране, чем это было в 2022 году. В частности, она отмечает немецкую бюрократию, которая значительно затрудняет получение легального статуса и распределение в лагеря беженцев.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет
Важно

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены?
Важно

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет

Важно 22:41

Важно 0 комментариев

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Читать
Загрузка

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica»

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Читать

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры

Важно 20:16

Важно 0 комментариев

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Читать

Кабмин меняет правила игры: какие школы потеряют полное финансирование?

Важно 18:52

Важно 0 комментариев

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Читать

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы

Важно 18:36

Важно 0 комментариев

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Читать

Зеленский: мы впервые захватили российскую позицию одними роботами

Важно 18:21

Важно 0 комментариев

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Читать

Солнце, заморозки и до +18: какой будет среда в Латвии?

Важно 18:20

Важно 0 комментариев

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

Читать