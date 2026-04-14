Россия почти удвоила свои доходы от продажи нефти в марте

В марте доходы Росcии от экспорта сырой нефти и нефтепродуктов выросли до 19 миллиардов долларов. В прошлом месяце Россия экспортировала 7,1 миллиона баррелей в сутки по сравнению с 320 000 баррелей в сутки в феврале.

На фоне войны на Ближнем Востоке Вашингтон разрешил продажу российской сырой нефти и нефтепродуктов, которые были загружены на танкеры до 11 апреля.



Как сообщала Deutsche Welle, по словам главы Минфина США Скотта Бессента, Дональд Трамп вывел из-под санкций продажу российской нефти и нефтепродуктов для "обеспечения стабильности на мировых энергетических рынках и <...> сохранения низких цен" на фоне войны США и Израиля с Ираном.

В своем посте в соцсети X министр тогда отметил, что эта "узкоспециализированная, краткосрочная мера" не принесет "существенной финансовой выгоды российскому правительству, которое получает бóльшую часть своих доходов от энергоносителей за счет налогов, взимаемых в месте добычи".