«Попросил бы Путина остановить войну». Пять главных заявлений нового премьера Венгрии об Украине

Рассказываем о пяти главных заявлениях Петера Мадьяра об Украине на большой пресс-конференции, которая состоялась в понедельник днем, и объясняем, чем они важны.

О разговоре с Путиным

Что сказал Мадьяр:

«Если позвонит Владимир Путин, я подниму трубку. Не думаю, что это произойдет, и сам я ему звонить не буду. Но если мы поговорим, я ему скажу: „Пожалуйста, спустя четыре года остановите убийства и прекратите эту войну, у которой нет никакого смысла. В том числе и для России, потому что десятки тысяч, сотни тысяч россиян также погибли, были разрушены семьи. В том числе гибнут русскоязычные жители Украины: их убивают, бомбят их города, насилуют их и так далее“. Вот что я ему сказал бы. Я думаю, это был бы очень короткий разговор. Я боюсь, что он не прислушается к моим советам. Но я надеюсь, что его заставят прекратить войну».

Почему это важно:

Следующий премьер-министр Венгрии говорит о войне в Украине совсем не так, как Виктор Орбан, который регулярно ездил в Москву и поддерживал с Владимиром Путиным постоянный контакт. Последний раз Орбан посещал российскую столицу осенью 2025 года, до этого он ездил туда в июле 2024-го.

Как объяснял корреспондент Би-би-си Святослав Хоменко, Виктор Орбан сделал Украину и ее президента Владимира Зеленского главными героями своей предвыборной кампании. Он утверждал, что украинские власти стремятся разрушить Венгрию и втянуть ее в войну.

Судя по результатам выборов, подобная риторика не понравилась значительной части венгерских избирателей. На митингах партии «Тиса» часто можно было слышать скандирование лозунга «Русские, домой!» («Ruszkik haza!»), который впервые зазвучал во время венгерской революции 1956 года, подавленной советскими войсками.

О Будапештском меморандуме и Украине как «жертве войны»

Что сказал Мадьяр

«Всем в Венгрии известно, что Украина — жертва этой войны. И что на основании Будапештского меморандума 1994 года любое украинское правительство обязано защищать свою территориальную целостность и суверенитет. Никто не должен им диктовать, на каких условиях они должны договариваться о мире или подписывать мирное соглашение […]. Мы не можем просить ни одну страну отказываться от своей территории. Подобные заявления — это предательство, и их делали политики „Фидес“. Я бы их спросил, а что произойдет, если Россия нападет на Венгрию? Какие венгерские регионы вы готовы отдать?»

Почему это важно:

Хотя Орбан настаивал, что хочет мира, он неоднократно повторял тезис о том, что это «Европа решила начать войну в Украине».

В конце прошлого года уходящий премьер-министр Венгрии также говорил, что Москва должна «сохранить за собой» часть украинской территории, которую она оккупировала, а Украина в целом — стать «буферным государством» между Россией и Европой.

Апелляции Мадьяра к заявлениям политиков партии «Фидес» — это отсылка к словам Балажа Орбана, советника Виктора Орбана (они не являются родственниками), прозвучавшим в сентябре 2024 года. Орбан тогда заявил, что в случае нападения России на Венгрию его страна не оборонялась бы так, как это сейчас делает Украина, объяснив это уроками, которые Венгрия вынесла после событий 1956 года.

«(После событий 1956 года) мы поняли, что нужно быть осторожными, нужно относиться к очень драгоценным венгерским жизням с большой осторожностью. Их нельзя просто бросать на растерзание другим», — заявил он. Сейчас сопротивление венгров российской армии, по его словам, было бы «безответственным». Заявление Балажа Орбана тогда вызвало скандал в венгерском обществе.

Правительство Венгрии под руководством Орбана также не оказывало Украине никакой военной помощи и блокировало выделение ей поддержки Европейского союза. Будапешт также неоднократно мешал введению против России санкций, однако всякий раз соглашался снять вето в обмен на некоторые уступки со стороны Брюсселя.

За все время полномасштабной войны Орбан побывал с визитом в Киеве только один раз — летом 2024 года, когда Венгрия председательствовала в Евросоюзе. До этого момента премьер-министр Венгрии посещал Украину лишь в 2012 году.

Говоря о Будапештском меморандуме, Мадьяр имеет в виду подписанный в столице Венгрии документ, согласно которому Украина отказалась от ядерного оружия в обмен на гарантии безопасности со стороны России, США и Великобритании.

О европейском кредите Украине

Что именно сказал Мадьяр:

«В отношении кредита Украине в размере 90 млрд евро. Я, признаться, вообще не понимаю, что именно тут можно обсуждать, потому что еще в декабре, во время заседания Европейского совета Виктор Орбан получил возможность не принимать в этом участие, как и некоторые другие страны. Европейский совет решил, что Венгрия и, возможно, Словакия и Чехия, не будут принимать на себя обязательства по этому 90-миллиардному кредиту. К нашим странам это не относится, таким образом это было одобрено. Я полностью этого не понимаю и посоветуюсь с европейскими лидерами, чтобы понять, почему этот вопрос нужно обсуждать сейчас. Мое личное мнение — Венгрия должна оставаться вне этого вопроса. Венгрия — в очень сложной финансовой ситуации».

Почему это важно:

Европейский союз согласовал выделение Украине кредита в размере 90 млрд долларов на саммите в декабре 2025 года.

Страны ЕС решили самостоятельно профинансировать Киев после того, как им не удалось договориться об использовании для этого замороженных российских активов (в основном из-за возражений Бельгии, в которой находится большинство средств Центробанка РФ и которая опасалась связанных с конфискацией рисков).

В качестве компромисса (чтобы избежать вето) Евросоюз позволил Венгрии и другим недовольным странам не принимать участия в финансировании Украины, а лишь одобрить его. Мадьяр после своей победы подтвердил, что Венгрия не намерена брать на себя обязательства по кредиту.

Для Украины европейский кредит жизненно важен, поскольку президент Дональд Трамп прекратил отправлять Киеву американские средства. До его прихода к власти именно США финансировали большую часть основных военных и гражданских потребностей Украины.

Но весной этого года Венгрия наложила вето на выделение Украине кредита. Она заявила, что Киев может получить средства только в том случае, если возобновит перекачку российского сырья в Венгрию по нефтепроводу «Дружба».

В Киеве настаивают, что нефтепровод был поврежден в январе в результате удара российского дрона и для его восстановления требуется время. Но Венгрия обвинила украинские власти в том, что они намеренно затягивают возобновление работы «Дружбы».

О членстве Украины в ЕС

Что сказал Мадьяр:

«С самого начала мы говорили, что не поддерживаем ускоренное вступление Украины в ЕС. Для страны, которая находится в состоянии войны, вступить в ЕС было бы невозможным. Все вступающие в ЕС страны должны пройти через один и тот же процесс. Они должны обсуждать все пункты, и если Украина добьется этого, в Венгрии состоится референдум о том, должен ли ЕС принять ее. И это не произойдет в ближайшем будущем».

Почему это важно:

Украина хотела бы как можно быстрее стать членом Европейского союза и рассматривает это как одну из важнейших гарантий своей безопасности после окончания войны. Владимир Зеленский говорил, что хотел бы закрепить возможную дату вступления в ЕС в 2027-м или 2028-м году.

Однако Венгрия под руководством Виктора Орбана неоднократно заявляла, что выступает против вступления Украины в Европейский союз. Летом 2025 года «Фидес» сообщила, что провела общенародные консультации по этому вопросу — и 95% их участников выступили против евроинтеграции Украины.

Однако оппозиция напоминала, что на этих «консультациях» не было никаких независимых наблюдателей, люди могли голосовать в интернете, а явка в результате оказалась довольно низкой.

Издание New Union Post при этом пишет, что по результатам социологического исследования, проведенного в апреле 2025 года, за вступление Украины в ЕС выступили 47% опрошенных, а против — 46%.

О правах венгерского меньшинства в Украине

Что сказал Мадьяр:

«Для Украины условием установления отношений станет определение прав венгерского меньшинства, которое там живет. Я думаю, украинским лидерам понятно, что нужно решить вопрос языковых, культурных прав и различных аспектов их жизни. Честно говоря, не понимаю, почему этого до сих пор не произошло, потому что такие намерения были как у украинской стороны, так и у венгерской, но почему-то они никогда не могли достичь взаимопонимания. Венгры, которые там живут, много не просят, просто они хотят получить права, которые у них были 10-15 лет назад, чтобы им не нужно было жить в страхе. Чтобы венгерским детям не нужно было уезжать, если они хотят учиться на венгерском, если они хотят пользоваться родным языком».

Почему это важно:

Подавляющее большинство украинских венгров живет в Закарпатской области. По оценкам местной администрации, численность этой общины сейчас составляет около 80 тыс. человек. Однако, по данным переписи населения 2001 года, в Закарпатье жили около 150 тыс. венгров, которые составляли примерно 12% населения этого региона.

Виктор Орбан постоянно обвинял Украину в намерении «превратить венгерские школы в украинские, а если это не сработает, то закрыть их».

Конфликт между Киевом и Будапештом по вопросу венгерского меньшинства продолжается с 2017 года, когда в Украине был принят новый закон об образовании. Согласно ему, обучение в средних школах страны ведется исключительно на государственном, то есть украинском языке.

В 2023 году, на фоне консультаций с ЕС о вступлении и претензий Венгрии, парламент Украины принял поправки к закону, который установил, что этническим группам гарантируется право на обучение на языке национальных меньшинств.

Однако Украина и Венгрия продолжают консультации по поводу прав венгерского меньшинства. В октябре прошлого года украинское правительство сообщило, что передало Будапешту новый проект закона об образовании, который учитывает пять из одиннадцати требований, выдвинутых венгерской стороной.