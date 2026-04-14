Не все школы получат деньги на учителей: государство вводит новые жёсткие критерии

Согласно новым правилам, 100% государственного финансирования получат учебные заведения, которые обеспечивают определенное количество учеников в классах и группах классов, а также соответствуют требованиям по размеру и структуре школы с учетом ее местоположения.

Согласно правилам, размер классов должен составлять от 10 до 20 учеников. Критерии зависят от территории - в городе требования выше, в то время как в сельских и малонаселенных районах размер классов может быть меньше. Чем гуще населена территория, тем выше требования к размеру класса и количеству учеников в классе, в то время как в сельской местности пороговые значения ниже из-за меньшей плотности населения и больших расстояний.

Классификация самоуправлений по уровню урбанизации будет пересматриваться каждые три года с учетом изменения численности населения. Это необходимо для того, чтобы требования к школам соответствовали реальности.

В то же время в классификацию внесен ряд изменений. К более заселенным территориям добавлены Екабпилс, Юрмала и несколько территорий Рижского региона - Адажское, Марупское и Кекавское самоуправления. Аурская, Курмалская и Гибульская волости переведены в сельскую группу из-за малого количества школ. Также уточнено деление приграничных территорий - в него вошли только те территории, которые определены в нормативных актах, исключая города государственного значения и административные центры самоуправлений.

В случаях, когда школы не соответствуют критериям, государственное финансирование может быть сокращено или применяться пропорционально. В таких случаях большая ответственность за обеспечение оплаты труда учителей возлагается на самоуправления, которые должны будут принимать решения о реорганизации школьной сети или выделении дополнительного финансирования.

Министерство образования поясняет, что новая система основана на принципах справедливости и дифференциации. Применение одинаковых правил ко всем школам, независимо от обстоятельств, может привести к неравным результатам, поэтому в некоторых случаях были сделаны исключения.

Школы, которые по объективным причинам не соответствуют общим критериям, будут иметь право на полное государственное финансирование. Это касаатся школ с высоким риском доступности, где дорога до ближайшей равноценной школы занимает более 30 минут. К таким школам применяются более низкие минимальные пороги количества учеников, и они могут сохранить полное государственное финансирование даже при меньшем количестве учащихся.