В отчете указано, что после двух лет стагнации рост экономики Латвии в 2025 году возобновился - валовой внутренний продукт вырос на 2,1%. Рост в основном обеспечили увеличение инвестиций, более быстрое внедрение проектов фондов Европейского союза (ЕС) и активизация кредитования предприятий.

Одновременно дефицит бюджета общего правительства в 2025 году, по оценке Минфина, достиг 2,4% от валового внутреннего продукта (ВВП), увеличившись по сравнению с предыдущим годом. В основном это связано с увеличением финансирования социальной поддержки и обороны, а также более интенсивными инвестициями в реализацию проектов фондов ЕС. В то же время это на 0,5 процентного пункта меньше, чем прогнозировалось в августе прошлого года.

Подготовленный Минфином в феврале сценарий базового макроэкономического развития предусматривает ускорение роста экономики Латвии до 2,6% в 2026 году с сохранением примерно такого же уровня в последующие годы. Рост будет обеспечен увеличением инвестиций, особенно освоением средств фондов ЕС, а также ростом частного потребления и более быстрым ростом экспорта.

Согласно этому сценарию, инфляция в 2026 году прогнозируется на уровне 2,9%, что немного ниже, чем в 2025 году, однако все еще на сравнительно высоком уровне. На нее повлияют динамика цен на продовольствие, изменения цен на энергоресурсы и тепловую энергию, а также постоянно растущие расходы на рабочую силу. В 2027 году инфляция снизится до 2,6%, после чего рост цен стабилизируется на уровне 2,3%.

Согласно базовому макроэкономическому сценарию Минфина, дефицит общего государственного бюджета в 2026 году прогнозируется на уровне 3% ВВП, что на 0,3 процентного пункта меньше по сравнению с законом о государственном бюджете и бюджетных рамках на 2026, 2027 и 2028 годы, утвержденным в декабре 2025 года.

При неизменной политике, то есть с учетом решений, принятых до 11 марта 2026 года, а также поправок к закону о финансировании государственной обороны, вступивших в силу 28 марта 2026 года, дефицит общего государственного бюджета прогнозируется на уровне 4% ВВП в 2027 году, 5,1% ВВП - в 2028 году, 4,2% - в 2029 году и 3,4% - в 2030 году.

Более высокий дефицит по сравнению с ранее запланированным в основном обусловлен дополнительными расходами на государственную оборону, поясняет Минфин. При сценарии неизменной политики прогнозируется, что налоговые доходы общего государственного сектора в среднесрочной перспективе будут расти медленнее, чем номинальный ВВП, поскольку некоторые временные меры прекратят действие: в 2028 году прекратится поступление так называемых взносов солидарности от банков, а в 2029 году ставка взносов социального страхования в накопительной пенсионной системе вернется к уровню 6%.

В среднесрочной перспективе при уровне дефицита выше 3% ВВП Латвия может отступить от своей фискальной траектории на 1,5% ВВП в период с 2025 по 2028 год, если дополнительные расходы будут направлены на укрепление обороноспособности, поскольку в этот период действует государственная оговорка об исключении, отмечает Минфин.

Согласно актуальным прогнозам, доступное фискальное пространство при подготовке бюджетных рамок на 2027-2030 годы является положительным в 2027 году в размере 80,3 млн евро, однако в последующие годы становится отрицательным: в 2028 году оно составляет минус 153,3 млн евро, в 2029 году - минус 191,1 млн евро и в 2030 году - минус 883,5 млн евро.

Осенью в Кабинете министров будут рассмотрены обновленные макроэкономические и фискальные прогнозы, уточненные цели бюджетного баланса и расчет фискального пространства. Уже сейчас, однако, видно, что в процессе подготовки бюджета потребуется принять решения о мерах по увеличению доходов или сокращению расходов, чтобы обеспечить фискальный баланс, признает Минфин.

В структурной части доклада о прогрессе приведена собранная Минэкономики информация о прогрессе структурных реформ и инвестиций, направленных на выполнение рекомендаций Совета ЕС и внедрение общих приоритетов ЕС.

Минфин поясняет, что 21 января 2025 года Совет ЕС утвердил фискально-структурный план Латвии - новый среднесрочный документ планирования. Соответственно, в 2026 году Латвия готовит уже второй отчет о прогрессе по этому плану.

Подготовка отчета вытекает из нового регламента управления экономикой ЕС, а закон о бюджетном и финансовом управлении устанавливает срок его подачи в Сейм до 15 апреля и, в соответствии с регламентом ЕС 2024/1263, - в Европейскую комиссию до 30 апреля.

Отчет о прогрессе выполнения фискально-структурного плана является ежегодным документом и имеет две основные цели. Во-первых, он информирует о выполнении фискальных обязательств, принятых в рамках фискально-структурного плана, и о ходе реализации структурных реформ и инвестиций. Во-вторых, он предоставляет актуальные макроэкономические и фискальные прогнозы, а также оценку доступного фискального пространства, которое служит основой для принятия решений о приоритетах государственного бюджета.

Минфин напоминает, что среднесрочный бюджетный рамочный период был продлен на один год и теперь формируется на четыре года, согласно фискально-структурному плану. Поэтому отчет включает информацию о сценарии макроэкономического развития и фискальных прогнозах на 2027-2030 годы. Прогнозы макроэкономических показателей на 2027-2030 годы были утверждены независимым фискальным институтом Латвии - Советом по фискальной дисциплине.