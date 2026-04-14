Невиноватая я! После жестокого убийства в Валге одна из обвиняемых хочет домой

Все началось с жестокого избиения 37-летнего мужчины. Вскоре после этого один из подозреваемых зарезал жертву и бросил ее в водохранилище Педеле.

По подозрению в убийстве были арестованы молодые люди 15, 17 и 19 лет, а по подозрению в нанесении телесных повреждений — 24-летний мужчина и 43-летняя женщина. Из пяти задержанных были арестованы четверо, поскольку прокуратура не ходатайствовала о заключении под стражу 24-летнего мужчины.

Теперь защитник 43-летней женщины, помощник адвоката Андрес Вески, комментирует, что он будет оспаривать заключение своей клиентки под стражу в окружном суде.

«Клиентка не признала совершение преступления в том объеме, в каком это в настоящее время указано в предъявленном ей обвинении. Она признала совершение преступления лишь частично», — уточнил Вески.

Жители Валги рассказали порталу «postimees.ee», что та же самая группа, которая подозревается в убийстве, уже ранее создавала проблемы в городе.

Именно 43-летняя Кайе в ту роковую ночь якобы подстрекала молодых людей избить Майдо. Даже на следующий день после жестокого убийства 43-летняя Кайе, которая в тот момент находилась на свободе, отправилась к родственникам убитого мужчины и вела себя угрожающе, выяснили эстонские журналисты.