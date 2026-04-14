Снимите вето — будет нефть! Зеленский поставил ультиматум новому премьеру Венгрии

Зеленский ожидает, что Венгрия снимет вето на предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро для финансирования военных действий Киева против России, поскольку он подтвердил, что к концу апреля нефть снова начнет поступать по трубопроводу.

«Мы пообещали, что [нефтепровод «Дружба»] будет отремонтирован к концу апреля. Не полностью, но в достаточной степени, чтобы он мог функционировать», — сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Мы считаем, что это совпадает с другими обязательствами стран-членов Европейского союза, в частности Венгрии, которая заблокировала некоторые важные для нас решения», — добавил он, имея в виду кредит.

Трубопровод «Дружба», по которому российская нефть транспортируется через Украину в Венгрию и Словакию, оказался в центре спора между Европейским союзом и Венгрией. После того как в январе он был поврежден в результате атаки дронов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отозвал свою поддержку кредита в размере 90 млрд евро, который необходим Киеву для продолжения военных действий в связи с тем, что полномасштабное вторжение России вступает в пятый год.

Однако убедительная победа избранного премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в минувшие выходные сдержала оптимизм европейских лидеров относительно быстрого изменения ситуации в Будапеште — при этом сам Мадьяр заявил в понедельник, что готов снять блокаду со стороны Будапешта.

«Мы также хотим быстро запустить в действие кредит ЕС для Украины, согласованный в декабре», — сказал Мерц о средствах. «Средства на военную помощь должны быть выделены быстро сейчас. Украине они нужны срочно».

Мерц и Зеленский встретились в Берлине с ключевыми министрами обоих правительств для проведения первых за более чем 20 лет правительственных консультаций, в ходе которых было заключено несколько соглашений, в том числе о совместной разработке новых систем вооружения и снижении зависимости от поставок из США.

Между тем, лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр уже пообещал не блокировать кредит Евросоюза Украине на 90 млрд евро, добавив, что Будапешт сам не планирует участвовать в выделении денег. Об этом Мадьяр заявил на пресс-конференции в понедельник, 13 апреля.