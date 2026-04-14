Press.lv
Ср, 15. Апреля
Снимите вето — будет нефть! Зеленский поставил ультиматум новому премьеру Венгрии

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 16:10

Президент Украины Владимир Зеленский заявил во вторник, что поврежденный нефтепровод «Дружба» будет введен в эксплуатацию к концу апреля, однако это сопряжено с определенными условиями, пишет Politico.

Зеленский ожидает, что Венгрия снимет вето на предоставление кредита в размере 90 миллиардов евро для финансирования военных действий Киева против России, поскольку он подтвердил, что к концу апреля нефть снова начнет поступать по трубопроводу.

«Мы пообещали, что [нефтепровод «Дружба»] будет отремонтирован к концу апреля. Не полностью, но в достаточной степени, чтобы он мог функционировать», — сказал Зеленский во время совместной пресс-конференции с канцлером Германии Фридрихом Мерцем в Берлине.

«Мы считаем, что это совпадает с другими обязательствами стран-членов Европейского союза, в частности Венгрии, которая заблокировала некоторые важные для нас решения», — добавил он, имея в виду кредит.

Трубопровод «Дружба», по которому российская нефть транспортируется через Украину в Венгрию и Словакию, оказался в центре спора между Европейским союзом и Венгрией. После того как в январе он был поврежден в результате атаки дронов, премьер-министр Венгрии Виктор Орбан отозвал свою поддержку кредита в размере 90 млрд евро, который необходим Киеву для продолжения военных действий в связи с тем, что полномасштабное вторжение России вступает в пятый год.

Однако убедительная победа избранного премьер-министра Венгрии Петера Мадьяра в минувшие выходные сдержала оптимизм европейских лидеров относительно быстрого изменения ситуации в Будапеште — при этом сам Мадьяр заявил в понедельник, что готов снять блокаду со стороны Будапешта.

«Мы также хотим быстро запустить в действие кредит ЕС для Украины, согласованный в декабре», — сказал Мерц о средствах. «Средства на военную помощь должны быть выделены быстро сейчас. Украине они нужны срочно».

Мерц и Зеленский встретились в Берлине с ключевыми министрами обоих правительств для проведения первых за более чем 20 лет правительственных консультаций, в ходе которых было заключено несколько соглашений, в том числе о совместной разработке новых систем вооружения и снижении зависимости от поставок из США.

Между тем, лидер победившей на выборах в Венгрии партии "Тиса" Петер Мадьяр уже пообещал не блокировать кредит Евросоюза Украине на 90 млрд евро, добавив, что Будапешт сам не планирует участвовать в выделении денег. Об этом Мадьяр заявил на пресс-конференции в понедельник, 13 апреля.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы
Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы (10)

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры
Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры (3)

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены?
250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены? (3)

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica»

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Кабмин меняет правила игры: какие школы потеряют полное финансирование?

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Зеленский: мы впервые захватили российскую позицию одними роботами

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Солнце, заморозки и до +18: какой будет среда в Латвии?

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

