Мэр Оренбурга объявил о массовом завозе сенегальцев: горожане отказались работать дворниками (2)

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 15:25

Мир

В Оренбург вскоре прибудут по меньшей мере 70 рабочих из западноафриканской страны Сенегал, которые станут работать дворниками, сообщил в понедельник мэр города Альберт Юмадилов. По его словам, первая группа из 10 сенегальцев 12 апреля прибыла в Оренбург и уже готова приступить к работе, на следующей неделе приедут еще 25 человек, а остальные — в ближайшее время, пишет The Moscow Times.

Граждане Сенегала будут официально трудоустроены в городские службы, им предоставят жилье и переводчика с французского, также с ними будут заниматься русским в рамках курса адаптации, отметил мэр.

«Мы в четыре раза увеличили количество вакансий в наших муниципальных предприятиях. Но желающих работать дворниками, уборщиками, опиловщиками деревьев и т. д. нет. Не скрываю, что мигранты будут получать у нас по 55 тыс. рублей. Предлагали такую зарплату оренбуржцам, работали с центрами занятости, в том числе в сельских районах области. Результат нулевой. Не идут наши местные жители работать лопатой и собирать мусор на дорогах», — заявил Юмадилов. Он добавил, что такое решение было принято «не от хорошей жизни». Согласно данным Оренбургстата, средняя зарплата в регионе в 2025 году составила 74,3 тыс. рублей (832 евро).

Мигранты из Сенегала будут работать шесть дней в неделю, сказал он, причем как в летний, так и в зимний период. Как пишет газета «Оренбуржье», «медики обнадежили, что африканцы адаптируются к морозам». Мигранты, со слов мэра, будут убираться не во дворах и центральных улицах, а на «сложных участках, где не будет взаимодействия с населением» и где образовались стихийные свалки. Договор с сенегальскими работниками заключается до апреля 2027 года.

Рабочих из Африки и Азии начали активно завозить в Россию в 2025 году на фоне острого дефицита рабочих рук. Помимо более чем 56 тыс. трудовых мигрантов из Индии в Россию в 2025-м въехали свыше 36 тыс. северокорейцев, а также стали завозить рабочих, например, из Шри-Ланки. В первую очередь иностранцев нанимают компании, работающие в логистике, строительстве и торговле, в которых дефицит рабочих рук составляет 40–50%.

По данным Росстата, на конец 2025 года общая потребность российских компаний в кадрах достигала 2,7 млн человек. В Минтруда сообщали, что лимит по мигрантам на текущий год составляет 279 тыс. человек, что на 19% больше, чем в 2025-м. Это также максимальный показатель за последние десятилетия.

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы
«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы

Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы
Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры
Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет (2)

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica» (2)

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры (2)

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Кабмин меняет правила игры: какие школы потеряют полное финансирование? (2)

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы (2)

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Зеленский: мы впервые захватили российскую позицию одними роботами (2)

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Солнце, заморозки и до +18: какой будет среда в Латвии? (2)

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

