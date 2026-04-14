Граждане Сенегала будут официально трудоустроены в городские службы, им предоставят жилье и переводчика с французского, также с ними будут заниматься русским в рамках курса адаптации, отметил мэр.

«Мы в четыре раза увеличили количество вакансий в наших муниципальных предприятиях. Но желающих работать дворниками, уборщиками, опиловщиками деревьев и т. д. нет. Не скрываю, что мигранты будут получать у нас по 55 тыс. рублей. Предлагали такую зарплату оренбуржцам, работали с центрами занятости, в том числе в сельских районах области. Результат нулевой. Не идут наши местные жители работать лопатой и собирать мусор на дорогах», — заявил Юмадилов. Он добавил, что такое решение было принято «не от хорошей жизни». Согласно данным Оренбургстата, средняя зарплата в регионе в 2025 году составила 74,3 тыс. рублей (832 евро).

Мигранты из Сенегала будут работать шесть дней в неделю, сказал он, причем как в летний, так и в зимний период. Как пишет газета «Оренбуржье», «медики обнадежили, что африканцы адаптируются к морозам». Мигранты, со слов мэра, будут убираться не во дворах и центральных улицах, а на «сложных участках, где не будет взаимодействия с населением» и где образовались стихийные свалки. Договор с сенегальскими работниками заключается до апреля 2027 года.

Рабочих из Африки и Азии начали активно завозить в Россию в 2025 году на фоне острого дефицита рабочих рук. Помимо более чем 56 тыс. трудовых мигрантов из Индии в Россию в 2025-м въехали свыше 36 тыс. северокорейцев, а также стали завозить рабочих, например, из Шри-Ланки. В первую очередь иностранцев нанимают компании, работающие в логистике, строительстве и торговле, в которых дефицит рабочих рук составляет 40–50%.

По данным Росстата, на конец 2025 года общая потребность российских компаний в кадрах достигала 2,7 млн человек. В Минтруда сообщали, что лимит по мигрантам на текущий год составляет 279 тыс. человек, что на 19% больше, чем в 2025-м. Это также максимальный показатель за последние десятилетия.