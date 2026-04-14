Государство плохо защищает своих жителей от шума: решение Конституционного суда

Суд установил, что государство не выполнило свою обязанность и не урегулировало оценку, контроль и вопросы ответственности именно за шум от развлекательных мероприятий. Существующие нормы слишком общие и не приспособлены специально для этого вида шума.

Суд подчеркнул, что чрезмерный развлекательный шум является формой загрязнения окружающей среды, которая может серьёзно нарушать основные права человека — право на неприкосновенность частной жизни, здоровье и благоприятную среду. При этом необходимо соблюдать баланс с правами предпринимателей и интересами экономики, культуры и туризма.

Суд отметил, что основные принципы определения, что считается «чрезмерным» развлекательным шумом, а также правила контроля и ответственности должен установить именно законодатель — Сейм. Сейчас эти ключевые вопросы не решены, из-за чего ни Кабинет министров, ни самоуправления не имеют достаточных полномочий.

Конституционный суд обязал Сейм до марта 2027 года принять необходимые поправки и чётко урегулировать оценку, контроль и ответственность за развлекательный шум, чтобы обеспечить справедливый баланс интересов жителей и предпринимателей.