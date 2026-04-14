Седокова оправдывается за свой полуобнаженный вид: «Тимма хотел бы, чтобы я была сильной» (ФОТО)

Анна Седокова объявила, что решила не говорить публично о своих переживаниях и истинных чувствах. По словам певицы, она не видит смысла что-либо доказывать людям, которые и так настроены к ней враждебно. Артистка хочет показать своим примером, что после сложных ситуаций можно двигаться дальше, и она верит, что ее бывший муж хотел бы, чтобы она была счастлива.

«Люди дают советы о том, как переживать горе, даже не понимая значения этого слова. Но я знаю, что он хотел бы, чтобы я была сильной и счастливой. Я говорю о нем как о великом спортсмене, и я буду стараться жить, любить и работать. Это мой выбор. Гораздо сложнее, об этом больше говорят и осуждают. Гораздо проще сдаться и больше ничего не хотеть и не делать», — написала Седокова.

Анна Седокова появилась на красной дорожке церемонии вручения музыкальных премий 10 апреля, выбрав платье-корсаж с глубоким декольте и разрезами на талии.

Напоминаем, что в ночь после дня рождения Анны Седоковой, 17 декабря, Янис Тимма был найден мертвым возле пятиэтажного здания в центре Москвы. В тот же день артистка сообщила о госпитализации из-за нервного срыва. Из-за тяжелого состояния певица была вынуждена отменить свой тур.