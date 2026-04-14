Зачем? Пять психоневрологических больниц присоединили к Национальному центру психического здоровья

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 12:50

Новости Латвии 0 комментариев

Во вторник правительство поддержало присоединение пяти психоневрологических больниц к Национальному центру психического здоровья (НЦПЗ), и планируется, что реорганизация будет завершена к 30 октября этого года.

Согласно одобренному правительством проекту приказа, к НЦПЗ будут присоединены Даугавпилсская психоневрологическая больница, Стренченская психоневрологическая больница, больница "Приморская больница", больница "Гинтермуйжа" и детская психоневрологическая больница "Айнажи". После реорганизации держателем государственных долей капитала НЦПЗ станет Министерство здравоохранения.

Минздрав отмечает, что сейчас услуги психиатрической помощи в государстве обеспечивают несколько независимых капитальных обществ с отдельными управленческими, административными и вспомогательными функциями. По оценке министерства, такая модель является фрагментированной, поскольку стратегическое планирование, управление персоналом, административные процессы, закупки и ИТ-решения в каждой больнице организуются отдельно.

Это ограничивает возможность обеспечивать единый подход к планированию и развитию услуг на государственном уровне, а также затрудняет координацию и использование ресурсов между учреждениями. При этом между больницами существуют различия в доступности услуг, наборах специализированной помощи и нагрузке, что связано с доступностью персонала и организацией потоков пациентов.

Цель реорганизации - сократить фрагментацию управления, обеспечить более равномерную доступность и качество услуг в регионах, а также повысить эффективность использования государственных финансов и человеческих ресурсов. Планируется продолжить оказание психиатрических услуг в регионах при одновременной централизации управленческих и административных функции в НЦПЗ. Присоединенные учреждения будут работать как региональные структурные подразделения НЦПЗ.

Подчеркивается, что объем услуг в регионах сокращен не будет, существенных изменений в содержании услуг также не предусмотрено. Изменения в основном затронут планирование, координацию и качество услуг путем создания единого управления и усиления связи между амбулаторной, дневной и стационарной помощью.

Также отмечается, что в процессе объединения не планируются увольнения сотрудников. Персонал будет интегрирован в структуру НЦПЗ с сохранением трудовых отношений.

По данным за 2024 год, в объединяемых учреждениях работает 3152 сотрудника.

Предусмотрена поэтапная реализация реформы, сохранение условий оплаты труда и разработка единой системы вознаграждений в долгосрочной перспективе.

Финансирование психиатрических услуг не будет сокращено. Национальная служба здравоохранения и далее будет заключать единый договор с объединенным предприятием, а учет услуг будет вестись по структурным подразделениям.

Каждое подразделение будет функционировать как отдельный центр затрат с аналитическим учетом. Планируется единый бюджет и централизованное планирование инвестиций, закупок и кадровых расходов.

Сейчас учреждения используют разные ИТ-системы, поэтому в ходе реформы планируется внедрение единой ИКТ-системы, включая постепенную интеграцию платформ и внедрение системы "Tvaiks 2.0".

Министерство считает, что единая система снизит расходы на ИТ-инфраструктуру, улучшит доступ к данным пациентов и повысит эффективность процессов.

В результате реорганизации будут ликвидированы должности в прежних советах директоров, однако руководители учреждений смогут продолжить работу в региональных структурах. Также сохранятся функции главных врачей и главных медсестер.

Для координации создается стратегический управляющий комитет с участием руководителей больниц, который будет определять приоритеты бюджета, инвестиций и закупок, а также согласовывать среднесрочную стратегию деятельности, однако у него не будет полномочий принимать решения в понимании Коммерческого закона.

Реорганизация соответствует политике государства по сокращению числа публичных капитальных компаний и централизации управления, считает Минздрав.

Предварительные инвестиции оцениваются в 4,35-8,30 млн евро, в основном на интеграцию ИТ-систем. Дополнительное бюджетное финансирование не предусмотрено.

Рассматривался вариант интеграции психиатрических больниц в многопрофильные региональные больницы, но он был отклонен из-за рисков для специализации и качества услуг.

Как сообщалось, в августе правительство приняло к сведению доклад о присоединении пяти психоневрологических больниц к НЦПЗ.
 

Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы
Пришлось уволить почти всех учителей, родителям отвести сына к психологу: переход на латышский, пример одной школы (10)

250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены?
250 евро за телефонный разговор с врачом: откуда такие цены? (3)

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры
Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры (3)

Счёт на 4000 евро за VIP-зал. Цитсковскис обвинил Силиню в любви к роскоши за чужой счет

Бывший руководитель Государственной канцелярии Янис Цитсковскис в эфире Латвийского телевидения заявил, что премьер Эвика Силиня необоснованно пользовалась ом в аэропорту Амстердама. По его словам, за визит главы правительства и её советницы в Государственную канцелярию поступил счёт на 4000 евро.

Загрузка

Латвии сулят тяжёлые годы: долги, оборона, «airBaltic», «Rail Baltica»

Фискальная дисциплина в Латвии пока держится, но дальше картина становится заметно хуже. Совет по фискальной дисциплине предупреждает: без срочных политических решений в ближайшие годы страна рискует столкнуться с серьёзным ухудшением бюджетной ситуации. Пока экономика вернулась к умеренному росту, бюджет в 2025 году оказался лучше ожиданий, а кредитный рейтинг сохраняется на инвестиционном уровне. Но этот запас прочности быстро тает.

Русский — для взрослых, латышский — детям. Случай с языком в Риге вызвал споры

Публикация жительницы Риги о сцене в парке Узварас вызвала бурное обсуждение в соцсетях и снова вывела на первый план вопрос о роли государственного языка в повседневной жизни. Женщина рассказала, что увидела семью, где взрослые между собой говорили по-русски, а с детьми - по-латышски.

Кабмин меняет правила игры: какие школы потеряют полное финансирование?

Правительство Латвии утвердило новый порядок оплаты труда педагогов: теперь 100% государственного финансирования получат только те школы, которые соответствуют критериям Министерства образования и науки по числу учеников, размеру классов и структуре школы. Новая схема учитывает местоположение учебного заведения - в городах требования будут выше, в сельских и малонаселённых местах мягче.

«Еду украли, деньги не вернули»: на Bolt Food обрушились жалобы

В соцсетях одна за другой появляются жалобы на исчезнувшие заказы, выключенные телефоны курьеров и бесполезные ответы поддержки. Один из таких случаев описала Лаура в Threads. По её словам, обычный семейный вечер закончился ссорой, повторным заказом и полным обнулением доверия к сервису.

Зеленский: мы впервые захватили российскую позицию одними роботами

Президент Владимир Зеленский заявил, что украинская армия захватила российские позиции, используя исключительно наземные роботизированные системы и беспилотные летательные аппараты, пишет Politico.

Солнце, заморозки и до +18: какой будет среда в Латвии?

В среду в Латвии ожидается в основном солнечная погода, а температура воздуха на большей части страны поднимется до +18 градусов. Ночь будет ясной, больше облаков сохранится в Курземе и у границы с Россией. Ветер - слабый, восточный и юго-восточный, а на востоке страны - северный. Минимальная температура ночью составит от -2 градусов в Видземе до +6 в Лиепае.

