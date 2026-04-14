Зачем? Пять психоневрологических больниц присоединили к Национальному центру психического здоровья

Согласно одобренному правительством проекту приказа, к НЦПЗ будут присоединены Даугавпилсская психоневрологическая больница, Стренченская психоневрологическая больница, больница "Приморская больница", больница "Гинтермуйжа" и детская психоневрологическая больница "Айнажи". После реорганизации держателем государственных долей капитала НЦПЗ станет Министерство здравоохранения.

Минздрав отмечает, что сейчас услуги психиатрической помощи в государстве обеспечивают несколько независимых капитальных обществ с отдельными управленческими, административными и вспомогательными функциями. По оценке министерства, такая модель является фрагментированной, поскольку стратегическое планирование, управление персоналом, административные процессы, закупки и ИТ-решения в каждой больнице организуются отдельно.

Это ограничивает возможность обеспечивать единый подход к планированию и развитию услуг на государственном уровне, а также затрудняет координацию и использование ресурсов между учреждениями. При этом между больницами существуют различия в доступности услуг, наборах специализированной помощи и нагрузке, что связано с доступностью персонала и организацией потоков пациентов.

Цель реорганизации - сократить фрагментацию управления, обеспечить более равномерную доступность и качество услуг в регионах, а также повысить эффективность использования государственных финансов и человеческих ресурсов. Планируется продолжить оказание психиатрических услуг в регионах при одновременной централизации управленческих и административных функции в НЦПЗ. Присоединенные учреждения будут работать как региональные структурные подразделения НЦПЗ.

Подчеркивается, что объем услуг в регионах сокращен не будет, существенных изменений в содержании услуг также не предусмотрено. Изменения в основном затронут планирование, координацию и качество услуг путем создания единого управления и усиления связи между амбулаторной, дневной и стационарной помощью.

Также отмечается, что в процессе объединения не планируются увольнения сотрудников. Персонал будет интегрирован в структуру НЦПЗ с сохранением трудовых отношений.

По данным за 2024 год, в объединяемых учреждениях работает 3152 сотрудника.

Предусмотрена поэтапная реализация реформы, сохранение условий оплаты труда и разработка единой системы вознаграждений в долгосрочной перспективе.

Финансирование психиатрических услуг не будет сокращено. Национальная служба здравоохранения и далее будет заключать единый договор с объединенным предприятием, а учет услуг будет вестись по структурным подразделениям.

Каждое подразделение будет функционировать как отдельный центр затрат с аналитическим учетом. Планируется единый бюджет и централизованное планирование инвестиций, закупок и кадровых расходов.

Сейчас учреждения используют разные ИТ-системы, поэтому в ходе реформы планируется внедрение единой ИКТ-системы, включая постепенную интеграцию платформ и внедрение системы "Tvaiks 2.0".

Министерство считает, что единая система снизит расходы на ИТ-инфраструктуру, улучшит доступ к данным пациентов и повысит эффективность процессов.

В результате реорганизации будут ликвидированы должности в прежних советах директоров, однако руководители учреждений смогут продолжить работу в региональных структурах. Также сохранятся функции главных врачей и главных медсестер.

Для координации создается стратегический управляющий комитет с участием руководителей больниц, который будет определять приоритеты бюджета, инвестиций и закупок, а также согласовывать среднесрочную стратегию деятельности, однако у него не будет полномочий принимать решения в понимании Коммерческого закона.

Реорганизация соответствует политике государства по сокращению числа публичных капитальных компаний и централизации управления, считает Минздрав.

Предварительные инвестиции оцениваются в 4,35-8,30 млн евро, в основном на интеграцию ИТ-систем. Дополнительное бюджетное финансирование не предусмотрено.

Рассматривался вариант интеграции психиатрических больниц в многопрофильные региональные больницы, но он был отклонен из-за рисков для специализации и качества услуг.

Как сообщалось, в августе правительство приняло к сведению доклад о присоединении пяти психоневрологических больниц к НЦПЗ.

