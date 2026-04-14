Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

По мнению БЛ, это единственный реальный сценарий, поскольку остальные - снижение пенсий или покрытие образовавшегося дефицита за счет заимствований и увеличения государственного долга - не могут считаться реалистичными.

Озабоченность Банка Латвии будущим пенсионной системы при таком сценарии усиливается и тем, что дополнительная налоговая нагрузка ляжет на сокращающееся число работающих, что подорвет конкурентоспособность латвийской экономики.

Число жителей и налогоплательщиков в Латвии сокращается, а средняя продолжительность жизни растет, из-за чего может возникнуть ситуация, при которой налогоплательщики не смогут содержать пенсионеров только за счет своих взносов.

Ссылаясь на данные статистического бюро Европейского союза "Eurostat", Банк Латвии напоминает, что к 2060 году число людей трудоспособного возраста на одного пенсионера в Латвии сократится с нынешних 2,6 до 1,4.

Второй пенсионный уровень для того и предназначен, чтобы компенсировать это сокращение числа работающих за счет того, что средства пенсионных фондов будут приносить доход, работая на финансовых рынках, и со временем смогут обеспечивать все большую часть пенсии.

Банк Латвии указывает и на важное отличие второго пенсионного уровня Латвии от аналогичных систем в Эстонии и Литве: разрешение на изъятие пенсионных средств в этих странах более реалистично, чем в Латвии, поскольку в обеих соседних странах во второй пенсионный уровень поступают не только средства, собранные через налоги, но и личные средства самих работников.

Так, в Литве второй уровень формируется из 3% от зарплаты до уплаты налогов, к которым государство дополнительно добавляет 1,5% от средней зарплаты по стране из бюджета. В Эстонии он формируется из 2% от зарплаты до уплаты налогов и 4% от социального налога.

Следует отметить, что с 2024 года каждый гражданин Эстонии может сам выбирать, вносить ли во второй пенсионный уровень 2, 4 или 6% от своей зарплаты до уплаты налогов. В Латвии же второй пенсионный уровень сейчас формируется только из 5% от взносов социального налога.

Таким образом, разница заключается в том, что в обеих соседних странах второй пенсионный уровень имеет и черты третьего уровня, поэтому требования разрешить изъятие накоплений там более обоснованы, ибо в них действительно присутствуют личные средства жителей.

В Латвии же взносы во второй пенсионный уровень не являются частными накоплениями - это часть социального налога, переданная управляющим для диверсификации рисков. Поэтому их изъятие было бы равносильно возврату любого другого налога наличными, что разрушило бы саму суть системы социального страхования, считает руководитель управления Банка Латвии по надзору за страхованием и пенсиями Эвия Дундура.

(Latvijas Avize)