Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

14 апреля, 2026 11:12

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

По мнению БЛ, это единственный реальный сценарий, поскольку остальные - снижение пенсий или покрытие образовавшегося дефицита за счет заимствований и увеличения государственного долга - не могут считаться реалистичными.

Озабоченность Банка Латвии будущим пенсионной системы при таком сценарии усиливается и тем, что дополнительная налоговая нагрузка ляжет на сокращающееся число работающих, что подорвет конкурентоспособность латвийской экономики.

Число жителей и налогоплательщиков в Латвии сокращается, а средняя продолжительность жизни растет, из-за чего может возникнуть ситуация, при которой налогоплательщики не смогут содержать пенсионеров только за счет своих взносов.

Ссылаясь на данные статистического бюро Европейского союза "Eurostat", Банк Латвии напоминает, что к 2060 году число людей трудоспособного возраста на одного пенсионера в Латвии сократится с нынешних 2,6 до 1,4.

Второй пенсионный уровень для того и предназначен, чтобы компенсировать это сокращение числа работающих за счет того, что средства пенсионных фондов будут приносить доход, работая на финансовых рынках, и со временем смогут обеспечивать все большую часть пенсии.

Банк Латвии указывает и на важное отличие второго пенсионного уровня Латвии от аналогичных систем в Эстонии и Литве: разрешение на изъятие пенсионных средств в этих странах более реалистично, чем в Латвии, поскольку в обеих соседних странах во второй пенсионный уровень поступают не только средства, собранные через налоги, но и личные средства самих работников.

Так, в Литве второй уровень формируется из 3% от зарплаты до уплаты налогов, к которым государство дополнительно добавляет 1,5% от средней зарплаты по стране из бюджета. В Эстонии он формируется из 2% от зарплаты до уплаты налогов и 4% от социального налога.

Следует отметить, что с 2024 года каждый гражданин Эстонии может сам выбирать, вносить ли во второй пенсионный уровень 2, 4 или 6% от своей зарплаты до уплаты налогов. В Латвии же второй пенсионный уровень сейчас формируется только из 5% от взносов социального налога.

Таким образом, разница заключается в том, что в обеих соседних странах второй пенсионный уровень имеет и черты третьего уровня, поэтому требования разрешить изъятие накоплений там более обоснованы, ибо в них действительно присутствуют личные средства жителей.

В Латвии же взносы во второй пенсионный уровень не являются частными накоплениями - это часть социального налога, переданная управляющим для диверсификации рисков. Поэтому их изъятие было бы равносильно возврату любого другого налога наличными, что разрушило бы саму суть системы социального страхования, считает руководитель управления Банка Латвии по надзору за страхованием и пенсиями Эвия Дундура.

Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию

«Русский — язык убийц и оккупантов!» — «Русский не принадлежит Путину!» Спор о вечном (8)

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

