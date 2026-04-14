В Турции ученик расстрелял 16 человек в своей школе

Нападавший покончил с собой

По словам Шылдака, нападавшим был бывший ученик того же лицея 2007 года рождения, он покончил с собой, когда полиция попыталась его задержать. В свою очередь МВД Турции заявило, что вооруженный дробовиком преступник застрелился из того же оружия в ходе полицейской операции. Его мотивы пока неизвестны.

Все находившиеся в лицее эвакуированы. По информации агентства IHA, ссылающегося на свидетельства очевидцев, нападавший сначала открыл беспорядочную стрельбу по людям на школьном дворе, а затем произвел выстрелы внутри училища.