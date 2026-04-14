Три венгерских урока для Латвии: Балодис

Редакция PRESS 14 апреля, 2026 10:20

0 комментариев

«В Венгрии завершился исторический этап! Судя по тому, что видели на избирательных участках, процесс прошел без существенных нарушений, однако результаты неумолимы — 16-летнее господство Орбана и партии «Фидес» подошло к концу, - пишет депутат Рижской думы Ринголд Балодис на портале Pietiek.

1. Усталость от «Системы»

Правление Виктора Орбана с 2010 года достигло критической точки – усталость ощущается даже в той части общества, которая годами старалась оставаться нейтральной. Феномен Петера Мадьяра — это не история об очередном «новом лице», это явный голос против заскорузлой элиты. Пока СМИ пытаются все упростить до клише «пророссийский кандидат против проевропейского», реальность у избирательных урн иная. Людей беспокоят инфляция и рост цен, которые в Венгрии были одними из самых высоких во всем ЕС (даже в Латвии еще не было столь резкого скачка). Спрос общества на перемены теперь вырвался наружу.

2. Цифровая революция в политике

Хотя «Фидес» контролирует почти все традиционные СМИ, Мадьяр доказал, что телеэкраны больше не являются единственным путем к избирателю. Обходя официальную пропаганду, он победил благодаря прямым трансляциям в социальных сетях и огромным очным митингам. Он отправился в небольшие города — традиционные оплоты Орбана, чтобы поговорить с людьми лицом к лицу.

Это явный сигнал: власть традиционных СМИ ослабевает, и политическая борьба переместилась туда, где живут люди, а не только лозунги. И хотя в Латвии власть «Единства» над СМИ железная, социальные сети дают оппозиции возможность говорить с народом «напрямую».

3. Усыпляющий эффект «пузыря власти»

Самое опасное, что может случиться с политиком, — это попадание в «пузырь власти». Для Орбана борьба с Брюсселем стала самоцелью, однако люди устали от бесконечной конфронтации. Венгр предложил конструктивный выход: восстановить отношения с Европой, вернуть заблокированные миллиарды и ввести жесткий контроль над расходованием средств, присоединившись к Европейской прокуратуре. Находящиеся в пузыре льстецы всегда говорят то, что хочет услышать лидер, и это создает ложное чувство безопасности.

Эта расслабленность и отсутствие критического мышления привели к логическому результату. Иронично, но слова самого Орбана, сказанные когда-то: «Мы — большинство, и мы должны высказать свое мнение, чтобы меньшинство не сделало это за нас», теперь обернулись против него самого. Большинство высказало свое мнение.

Выводы для Латвии

Провести параллели с Латвией несложно — все три фактора у нас прямо таки бьют по глазам.

Усталость общества от системы в Латвии  достигла критической отметки, но власть «Единства» кажется уютно устроившейся в своем пузыре, где повседневная жизнь обычного человека никого не интересует. Так же, как и в Венгрии, у нас в Латвии акцент на крупных внешнеполитических играх (таких как Совет Безопасности ООН) часто кажется оторванным от реальности – их смысл трудно уловить даже осведомленному избирателю.

И, наконец, – в тот момент, когда Европейская прокуратура по-настоящему приступит к работе, кому-то придется взять на себя реальную ответственность. Это касается и Латвии. Если бы не вмешательство на европейском уровне, сага с IT-закупками для нашей избирательной системы, возможно, в очередной раз была бы «заметена под ковер». Однако времена меняются – иллюзия неприкосновенности рушится как в Будапеште, так и в Риге.

Станет ли пример Венгрии уроком и для нашей элиты, чтобы что-то изменить? Я сомневаюсь, а вы?»

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

Годовая декларация: новые тонкости

Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

