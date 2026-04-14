Три венгерских урока для Латвии: Балодис

1. Усталость от «Системы»

Правление Виктора Орбана с 2010 года достигло критической точки – усталость ощущается даже в той части общества, которая годами старалась оставаться нейтральной. Феномен Петера Мадьяра — это не история об очередном «новом лице», это явный голос против заскорузлой элиты. Пока СМИ пытаются все упростить до клише «пророссийский кандидат против проевропейского», реальность у избирательных урн иная. Людей беспокоят инфляция и рост цен, которые в Венгрии были одними из самых высоких во всем ЕС (даже в Латвии еще не было столь резкого скачка). Спрос общества на перемены теперь вырвался наружу.

2. Цифровая революция в политике

Хотя «Фидес» контролирует почти все традиционные СМИ, Мадьяр доказал, что телеэкраны больше не являются единственным путем к избирателю. Обходя официальную пропаганду, он победил благодаря прямым трансляциям в социальных сетях и огромным очным митингам. Он отправился в небольшие города — традиционные оплоты Орбана, чтобы поговорить с людьми лицом к лицу.

Это явный сигнал: власть традиционных СМИ ослабевает, и политическая борьба переместилась туда, где живут люди, а не только лозунги. И хотя в Латвии власть «Единства» над СМИ железная, социальные сети дают оппозиции возможность говорить с народом «напрямую».

3. Усыпляющий эффект «пузыря власти»

Самое опасное, что может случиться с политиком, — это попадание в «пузырь власти». Для Орбана борьба с Брюсселем стала самоцелью, однако люди устали от бесконечной конфронтации. Венгр предложил конструктивный выход: восстановить отношения с Европой, вернуть заблокированные миллиарды и ввести жесткий контроль над расходованием средств, присоединившись к Европейской прокуратуре. Находящиеся в пузыре льстецы всегда говорят то, что хочет услышать лидер, и это создает ложное чувство безопасности.

Эта расслабленность и отсутствие критического мышления привели к логическому результату. Иронично, но слова самого Орбана, сказанные когда-то: «Мы — большинство, и мы должны высказать свое мнение, чтобы меньшинство не сделало это за нас», теперь обернулись против него самого. Большинство высказало свое мнение.

Выводы для Латвии

Провести параллели с Латвией несложно — все три фактора у нас прямо таки бьют по глазам.

Усталость общества от системы в Латвии достигла критической отметки, но власть «Единства» кажется уютно устроившейся в своем пузыре, где повседневная жизнь обычного человека никого не интересует. Так же, как и в Венгрии, у нас в Латвии акцент на крупных внешнеполитических играх (таких как Совет Безопасности ООН) часто кажется оторванным от реальности – их смысл трудно уловить даже осведомленному избирателю.

И, наконец, – в тот момент, когда Европейская прокуратура по-настоящему приступит к работе, кому-то придется взять на себя реальную ответственность. Это касается и Латвии. Если бы не вмешательство на европейском уровне, сага с IT-закупками для нашей избирательной системы, возможно, в очередной раз была бы «заметена под ковер». Однако времена меняются – иллюзия неприкосновенности рушится как в Будапеште, так и в Риге.

Станет ли пример Венгрии уроком и для нашей элиты, чтобы что-то изменить? Я сомневаюсь, а вы?»