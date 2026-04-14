Сменился лишь кучер, повозка едет старым маршрутом: Розенвалдс о выборах в Венгрии

14 апреля, 2026 09:58

Фото: Gatis Rozenfelds, Valsts kanceleja

"Наблюдая за тем, как во многих местах анализируются результаты парламентских выборов в Венгрии, можно заметить, что интерес к победителям не так велик, а основное внимание уделяется проигравшему. Да, знаменательный 16-летний период правления Виктора Орбана подошел к концу, но кто и надолго ли займет его место? Изменится ли политика Венгрии или только политики? - спрашивает политолог Кристиан Розенвалдс. 

Пока неизвестно, насколько легко правящая до сих пор и затронутая коррупционными скандалами партия «Фидес» отдаст реальные рычаги власти в исполнительной власти, агентствах, акционерных обществах, надзорных органах, но, по крайней мере, на уровне заявлений, признавая поражение, кажется, что даже при всем демонизированном Викторе Орбане в Венгрии есть демократия, ведь у народа была возможность на выборах сменить своих представителей, что не везде возможно. И это первый вывод, который хочется подчеркнуть.

Изменится ли политика Венгрии?

Победила Партия чести и свободы «Тиса», возглавляемая Петером Мадяром. Победила с лозунгами против режима Виктора Орбана, формируя не столько собственную политику, сколько противопоставляя себя стилю и методам Виктора Орбана. В Европе, а также в Латвии мы видим желаемые предвыборные лозунги «Тисы» о Европе и Западе, о Европейской прокуратуре и борьбе с коррупцией. Радуемся? Однако в основных вопросах о семье, защите детей, нации и войне «Тиса» предложила то же самое, что и «Фидес».

По-настоящему не понимаю, чем же здесь в Европе и в Латвии восторгаются "прогрессивные", левые и либералы? Похоже, что в увлечении против Виктора Орбана меньше замечают, что сменился лишь старый, уже надоевший и замазанный коррупционными скандалами кучер, а повозка и направление остались прежними. Венгерские национальные интересы никуда не исчезли, в том числе и в отношениях с Украиной, и теперь это будет еще более по-венгерски, энергичнее и с новым мандатом представлять «Тиса», как с лидером с самой венгерской фамилией, так и с партией, названной в честь второй по величине реки Венгрии, реки, которая весной «паводками смывает прогнивший режим».

Это было бы как национальная партия «Гауя», которую возглавлял бы Петерис Латвиетис.

Как работает избирательная система в Венгрии?

И еще, пользуясь случаем, а также продолжая дискуссию об избирательных системах, нельзя не упомянуть о том, как в Венгрии проходят парламентские выборы. В Национальном собрании Венгрии 199 депутатов, из которых 106 избираются в одномандатных округах, а 93 — по партийным спискам. Система похожа на ту, что существует в Литве, где из 140 депутатов 71 избирается в одномандатных округах, а 70 — по партийным спискам. Однако, в отличие от Литвы, где 71-й одномандатный округ предназначен для литовцев, проживающих за рубежом, на выборах в Венгрии проживающие за рубежом голосуют только по партийным спискам.

Так же, как и в Латвии, партиям необходимо преодолеть 5-процентный барьер, однако особенностью Венгрии, по сравнению с Латвией, является то, что если в выборах участвуют две партии, то порог составляет 10%, а если три партии — уже 15%.

Еще одной особенностью Венгрии можно назвать то, что 1 из 93 мест в партийном списке может быть отведено представителю национальных меньшинств, если список меньшинств преодолевает пониженный барьер — партии чтобы получить мандат, необходимо от 90 до 100 тысяч голосов, в зависимости от числа избирателей, в то время как списку меньшинств достаточно примерно 25 тысяч. В 2018 и 2022 годах таким образом был избран представитель немецкого меньшинства, но у остальных 12 официально признанных меньшинств есть свой «представитель по вопросам национальностей», который может участвовать в дебатах и вносить предложения, но не участвует в голосовании. Венгрия официально признает 13 национальных меньшинств: немцы, рома, словаки, хорваты, румыны, сербы, словенцы, украинцы, поляки, греки, болгары, армяне и русины.

Годовая декларация: новые тонкости
Годовая декларация: новые тонкости

Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию
Путин обвинил страны Балтии в причастности к атакам на Россию

Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?
Ветер оторвал балкон с имантской многоэтажки: и кто оплатит ремонт?

Срочная новость. Зеленский едет в Берлин. Запланированы консультации между немецким и украинским правительствами

Ранее анонсировав старт переговоров о создании совместной системы ПВО Европы и Украины, Владимир Зеленский направился в Берлин на встречу с канцлером Германии Мерцем.

Слишком долго стали жить пенсионеры: Банк Латвии предупреждает об угрозе увеличения налогов

Банк Латвии (БЛ) предупреждает: если Сейм в этом или одном из следующих созывов примет решение о том, что жители смогут полностью или частично изымать средства второго пенсионного уровня до срока, то для выплаты государственных пенсий в прежнем объеме может потребоваться повысить ставку социального налога с нынешних 34% от зарплаты работающего до 39%.

Цой жив! Киноманов приглашают на весеннюю уборку на Километр (ВИДЕО)

Друзья-киноманы! В эту субботу 18 апреля к 13 часам всех приглашают на Километр у памятника Виктору Цою на субботник. Убрать площадку, помыть памятник...Об этом ф Фейсбуке сообщают организаторы группы Памятник Виктору Цою в Латвии / Piemiņas vieta Viktoram Cojam.

23,8 млрд. евро: американцы за эти деньги летают к Луне, а у нас пока только свая в Даугаве

"Строительство «Rail Baltica» обойдётся странам Балтии ровно столько же, сколько обошлась американцам ракета SLS в рамках программы «Артемида». Есть только одна нюанс: ракета NASA работает, успев дважды полететь на Луну и обратно, в то время как самым заметным элементом «Rail Baltica» является свая в Даугаве, - пишет Имант Лиепиньш на Pietiek.com.

Аж до 110: завтра на латвийских дорогах увеличат максимально разрешенную скорость

Водитель, берите на заметку - с завтрашнего дня, 15 апреля, на некоторых участках дорог Латвии увеличат максимально разрешенную скорость езды! Об этом сообщает Госполиция.

Ранняя клубника на латвийском прилавке: откуда она и есть ли от неё польза?

Часто можно услышать советы, что за сезон нужно съедать от 4 до 7 килограммов клубники: у нее очень много полезных свойств. Но всем ли подходит эта ягода? И много ли пользы в ранней привозной клубнике, которой с весны полно и в торговых сетях, и на рынках?

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

