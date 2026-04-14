Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Вт, 14. Апреля
Доступность

Барташевич все равно будет рядом с Тутиным: СМИ

14 апреля, 2026 10:34

Новости Латвии 0 комментариев

В установленный законом срок - в течение двух месяцев после отстранения от должности многолетнего мэра Резекне Александра Барташевича ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ") - дума Резекне 10 апреля избрала новым председателем прежнего заместителя мэра Яниса Тутина ("Вместе для Латвии"/"ЛПМ").

Оппозиция уже ранее отмечала, что стиль руководства Тутина может быть демократичным, однако убедиться в этом, вероятнее всего, можно будет только после выборов в Сейм, если Барташевич будет избран в парламент.

До тех пор, пока он будет продолжать работать в Резекне как председатель правящей партии, он будет влиять и на решения думы, что после заседания думы Барташевич сам подтвердил в разговоре со СМИ.

Новый председатель Тутин, исполнявший обязанности мэра после отстранения Барташевича, обладает большим политическим опытом Немногим более двадцати лет назад он был избран мэром города Резекне, но занимал эту должность около года.

С 2006 года до осени 2022 года Тутин был депутатом Сейма, куда избирался от "Согласия" (ранее - "Центр согласия"). У Тутина есть специальное разрешение на доступ к государственной тайне, однако выданное на неполный срок - два года.

На заседании думы Тутин выразил уверенность, что и через два года получит допуск.

Вопрос об избрании нового председателя думы был включен в повестку заседания 27 марта, однако депутаты его не рассмотрели. Тогда Барташевич пояснил, что может возникнуть юридически неясная ситуация, поскольку министр умного управления и регионального развития не освободил его от должности, а лишь отстранил.

Барташевич, которому не был предоставлен доступ к государственной тайне, оспорил в суде как распоряжение министра, так и отказ Службы государственной безопасности выдать ему допуск. Пока решение суда неизвестно, может сложиться ситуация, при которой у самоуправления окажутся два председателя.

За день до заседания думы 10 апреля Административный районный суд отклонил заявление Барташевича о приостановке распоряжения министра о его отстранении, поскольку законом установлено, что председателю думы (а также его заместителю) необходим доступ к государственной тайне. Однако это решение еще можно обжаловать в Административном окружном суде.

На заседании думы в прошлую пятницу Барташевич пояснил, что министр Чударс лишь прокомментировал ситуацию в СМИ, но официального ответа с юридическим разъяснением, как думе действовать, если отстраненный председатель обратился в суд, не дал.

"У нас нет другого выхода, кроме как избрать нового председателя, но за все последствия ответственность должен будет взять на себя министр, который прекратил коммуникацию с думой", - считает Барташевич.

(Latvijas Avize)

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Важно

Эксклюзив

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

Мир 11:20

Мир 0 комментариев

Читать
Загрузка

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии 0 комментариев

Читать

Новости Латвии 11:12

Новости Латвии 0 комментариев

Читать

Важно 11:04

Важно 0 комментариев

Читать

Важно 10:52

Важно 0 комментариев

Читать

Важно 10:35

Важно 0 комментариев

Читать