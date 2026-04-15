Кому и кобыла невеста: за изнасилование коз задержан юный афганец

Как сообщает La Provence, в течение нескольких недель владельцы овец и коз в этом населенном пункте департамента Буш-дю-Рон сталкивались с ситуацией, столь же необъяснимой, сколь и тревожной. В феврале и марте они неоднократно обнаруживали некоторых своих животных в вызывающем беспокойство состоянии. Животные имели следы сексуального насилия, а иногда их находили со связанными лапами, что не оставляло сомнений в причастности человека.

Решившись выявить виновного, владельцы взяли на себя инициативу и установили камеры на своих участках. Заснятые изображения показали силуэт молодого человека, подтвердив, что эти действия действительно были совершены человеком.

Эти изображения были переданы правоохранительным органам и позволили составить описание подозреваемого. В ночь с четверга на пятницу наряд антикриминальной бригады обнаружил и задержал человека, соответствующего описанию.

19-летний молодой человек может быть привлечен к ответственности за жестокое обращение и сексуальное насилие над домашним, ручным или содержащимся в неволе животным, что наказывается лишением свободы на срок до трех лет и штрафом в размере 45 000 евро. Эти правонарушения могут также повлечь за собой бессрочный запрет на содержание животных.