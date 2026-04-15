Кому и кобыла невеста: за изнасилование коз задержан юный афганец

Редакция PRESS 15 апреля, 2026 16:44

Мир

Во французском городе Пен-Мирабо (департамент Буш-дю-Рон) был задержан 19-летний молодой человек. Его подозревают в совершении сексуальных надругательств над козами и овцами с начала 2026 года. Подозреваемый, предположительно гражданин Афганистана, был помещен под стражу, сообщают французские СМИ.

Как сообщает La Provence, в течение нескольких недель владельцы овец и коз в этом населенном пункте департамента Буш-дю-Рон сталкивались с ситуацией, столь же необъяснимой, сколь и тревожной. В феврале и марте они неоднократно обнаруживали некоторых своих животных в вызывающем беспокойство состоянии. Животные имели следы сексуального насилия, а иногда их находили со связанными лапами, что не оставляло сомнений в причастности человека.

Решившись выявить виновного, владельцы взяли на себя инициативу и установили камеры на своих участках. Заснятые изображения показали силуэт молодого человека, подтвердив, что эти действия действительно были совершены человеком.

Эти изображения были переданы правоохранительным органам и позволили составить описание подозреваемого. В ночь с четверга на пятницу наряд антикриминальной бригады обнаружил и задержал человека, соответствующего описанию.

19-летний молодой человек может быть привлечен к ответственности за жестокое обращение и сексуальное насилие над домашним, ручным или содержащимся в неволе животным, что наказывается лишением свободы на срок до трех лет и штрафом в размере 45 000 евро. Эти правонарушения могут также повлечь за собой бессрочный запрет на содержание животных.

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?
«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию
Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?
На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где?

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может»

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

