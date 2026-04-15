Вместо Вантового моста — паром запустят?

Впереди – грандиозный проект

Ремонт Вантового моста - в Риге сейчас задача № 1 или одна из главных задач (разумеется, кроме переименования улиц, поисков “неправильных» памятников, отвинчивания “не тех” памятных досок со стен исторических домов и, конечно, борьбы с мигрантами). Мосты — это жизнь города.

...О капитальном ремонте Вантового речь идет не первый год. Сначала не могли найти специалистов: в соседних странах подобных мостов нет. А ведь в Киеве стоит такой же вантовый, даже больше нашего. Почему было не обратиться к украинским инженерам?

Но вот определились, нашли проектировщиков, исполнителей, источник финансирования. На ремонт Вантового моста Рижская дума планирует занять у государства до 84,46 млн. евро. В том числе в 2026 году потребуется до 6,7 млн., в 2027-м — до 42 млн., в 2028-м - до 35,76 млн.

Кто будет строить? Конкурс выиграло объединение поставщиков VanSu tilts с предложением стоимости работ 69,8 млн. евро без налога на добавленную стоимость (+ 21%). В объединение входят три компании: Hanza Construction Group, Tilts и проектное бюро Vektors T.

Общая длина Вантового моста составляет 593,6 метра, высота главного пилона - 108,7 метра. Проект предусматривает обновление асфальтового покрытия проезжей части, создание раздельной пешеходной зоны и велоинфраструктуры. Ширина пешеходных тротуаров с одной стороны моста составит 1,7 метра, с другой — 1,9 метра. Ограждения моста будут восстановлены на прежней высоте — 1,3 метра.

Проект также предусматривает замену вантов. Их общий вес - 385,5 тонны. Планируется также для долгосрочности установить новые защитные оболочки существующих и новых вантов общей протяженностью 3 084 метра.

Реконструкция Вантового моста будет реализована по методу «проектируй и строй": один подрядчик выполняет и разработку строительного проекта, и строительные работы на протяжении всего срока выполнения договора...

Уроки набережной Мукусалас

Казалось бы, вопрос решен, пора и за дело. Но неожиданно в социальных сетях, которые у нас сейчас - глас народа, появились неприятные видеосюжеты с променада на улице Мукусалас: качающиеся перила, ограждающие прогулочную зону от воды, крошащийся бетон берегового укрепления.

Реконструкция набережной обошлась в 20,8 млн. евро. Работы продолжались два года – до декабря 2025-го, и сроки не раз продлевались.

Теперь столичным властям пришлось потребовать ответа от департамента внешнего пространства и мобильности, который отвечает за дороги и мосты столицы. Там признали, что в целом выявлено довольно много недоделок, которые подрядчику предстоит устранить: не заделаны швы, обнаружены дефекты перил, креплений мостика, асфальта, крошение бетона, у трех лестниц - несоответствующий уклон, выявлены дефекты спасательных лестниц, разрушение основания перил и другие недостатки.

Одна из причин: перила променада на Мукусалас установили на бетон более низкого класса прочности. И это признали после сдачи объекта в эксплуатацию, а до этого, как показали ответственные лица, изменение класса прочности бетона по предложению подрядчика согласовал также строительный надзор.

Департамент договорился с подрядчиком, что устранение дефектов начнется в конце апреля или начале мая, когда потеплеет и конструкции просохнут. А пока променад признали безопасным. Кстати, он отмечен 2-м местом в конкурсе лучших стройпроектов Латвии за 2025 год в номинации благоустройства. Тогда еще бетон не крошился...

Кто выполнял строительные работы? Это ООО Tilts, проект разработало ООО BM-projekts, строительный надзор осуществляло Geo Consultants. И в информации о реконструкции Вантового моста рижане увидели ту же компанию, которая благоустраивала набережную на Мукусалас - ООО Tilts. Да тогда ж по мосту ездить будет страшно, - заговорили жители.

...В архиве мы обнаружили информацию от 19 ноября 2024 года: «Рижская дума выполнила все предварительные работы, чтобы в ближайшие пять лет привести в порядок все столичные мосты, - заявил после ознакомления с ходом ремонтных работ на Земитанском мосту мэр Риги Вилнис Кирсис».

Работ - невпроворот. Справятся ли наши отцы города или, как сейчас часто бывает, получат финансирование, перекроют движение, демонтируют часть моста... и будут строить годами, увеличивая затраты?

Деньги на ремонт моста нашли откуда взять, а вот как город будет ездить - это пока нерешенная проблема. Ведь и ремонт Брасовского и Земитанского мостов, и закрытие небольшого моста на Алтоновас – это пробки, дополнительное время в дороге и бензин, который все дорожает.

Правда, столичные власти пообещали, что самоуправление будет думать о том, чтобы общественный транспорт продолжал двигаться бесперебойно. И в очередной раз выразили надежду, что многие с личных авто пересядут на общественный транспорт. Хотя это вряд ли. Посмотрите на улицы столицы - бензин дорожает, а машин (которые тоже все дороже) – больше и больше...

Берег левый, берег правый...

А не замахнуться ли нам на паром? В Рижской думе заговорили об организации паромной переправы через Даугаву. Не альтернатива Вантовому и Каменному мостам, но дополнительный вариант, тем более что о северной переправе говорится уже лет двадцать. Но это еще миллионы, которые надо будет откуда-то добыть. Плюс технически все не так просто.

Пока идут подсчеты. Если стоимость паромного проезда для легкового автомобиля поставить 5 евро, а для грузовика — 20 и паромом будут пользоваться 1 500 легковых автомобилей и 300 грузовиков в день, то все равно паром себя не окупит, и потребуется субсидия в размере до 1 млн. евро в год.

Рабочая группа департамента городского развития разработала предложение по организации паромного сообщения на крупном судне типа ropax, предусмотренном для большого количества транспорта и пассажирских перевозок, а другая группа изучает возможности пассажирских перевозок между Болдераей и Вецмилгрависом.

Длина судов ropax достигает 80 метров, ширина — до 18 метров, грузоподъемность — около 300 тонн, скорость — 10-14 узлов (18-26 километров в час). Такие паромы способны перевозить до 65 автомобилей или до 14 грузовиков и вмещать около 100 пассажиров.

По заключению рабочей группы, паромное сообщение между двумя берегами Даугавы в северной части города может быть организовано в сотрудничестве с Рижским свободным портом и с использованием существующих причалов. Но, похоже, тут возможны долгие переговоры: порт уже не так богат, как в лучшие времена.

Также земельные участки, принадлежащие самоуправлению Риги, которые прилегают к набережной в нижнем течении Даугавы, увы, не подошли для строительства паромных причалов, подъездных дорог и площадок. Значит, придется договариваться с частными владениями. Но из-за проблемы подходящего причала Рига уже лишилась паромного сообщения с соседними странами по Балтийскому морю.

По нынешним данным, строительство причалов потребует порядка 10-15 млн. евро и займет не менее 5 лет. Но есть существующие причалы Рижского свободного порта: Волери KR21 и причал Саркандаугава EO11. Здесь уже практически все готово, только паром подгоняй.

Причал Волери соединен с ул. Даугавгривас, а EO11 на Саркандаугаве — с ул. Уриекстес, а далее — с Восточной магистралью и Южным мостом. Есть прямой доступ с основных подъездных дорог, предназначенных для интенсивного транспортного движения и расположенных за пределами жилых районов.

Пока все в структурах Рижской думы - за паром. Он разгрузит мосты, будет способствовать промышленному развитию Болдераи, Вецмилгрависа и Саркандаугавы, повышая транспортную доступность этих территорий. Другое дело, готовы ли водители каждый день платить по 5 евро туда и 5 евро обратно за переправу, а с учетом роста цен пятеркой дело не обойдется...

А может, пока понтонный мост поставить, как было не раз? И дешевле, и надежнее...

Эва ГАЙЛЕ