В записи в X Силиня указала, что с учётом нынешних судебных процессов, включая уголовное дело, по которому обвиняемым проходит Цитсковскис, его заявления можно расценивать как тактику защиты. Она также подчеркнула, что прозвучавшие накануне утверждения не соответствуют действительности, и сообщила, что оценит возможность подать иск о клевете.

Поводом стал рассказ Цитсковскиса в интервью Латвийскому телевидению. По его словам, он и коллеги по Государственной канцелярии не раз настаивали, чтобы должностные лица не допускали необоснованных трат, но к этим замечаниям якобы не прислушивались. В качестве одного из примеров он привёл визит Силини и её советницы в VIP-зал аэропорта Амстердама, после которого государство получило счёт примерно на 4000 евро.

Цитсковскис утверждал, что отказался оплачивать этот счёт, после чего был отстранён, а позднее оплату согласовало уже другое должностное лицо. Он также заявил, что бывший премьер Кришьянис Кариньш якобы требовал оплатить использование VIP-зала для своей дочери, хотя, по его версии, это не было законно.

Сейчас Цитсковскис сам находится под судом по так называемому делу о рейсах экс-премьера Кришьяниса Кариньша.