Премьер Латвии идёт в суд? Скандал вокруг VIP-зала разгорается (4)

Редакция PRESS 15 апреля, 2026 16:45

Выбор редакции

LETA

Премьер-министр Латвии Эвика Силиня («Новое Единство») заявила, что может обратиться в суд с иском о клевете после высказываний бывшего директора Государственной канцелярии Яниса Цитсковскиса о якобы необоснованном использовании VIP-зала в аэропорту Амстердама.

В записи в X Силиня указала, что с учётом нынешних судебных процессов, включая уголовное дело, по которому обвиняемым проходит Цитсковскис, его заявления можно расценивать как тактику защиты. Она также подчеркнула, что прозвучавшие накануне утверждения не соответствуют действительности, и сообщила, что оценит возможность подать иск о клевете.

Поводом стал рассказ Цитсковскиса в интервью Латвийскому телевидению. По его словам, он и коллеги по Государственной канцелярии не раз настаивали, чтобы должностные лица не допускали необоснованных трат, но к этим замечаниям якобы не прислушивались. В качестве одного из примеров он привёл визит Силини и её советницы в VIP-зал аэропорта Амстердама, после которого государство получило счёт примерно на 4000 евро.

Цитсковскис утверждал, что отказался оплачивать этот счёт, после чего был отстранён, а позднее оплату согласовало уже другое должностное лицо. Он также заявил, что бывший премьер Кришьянис Кариньш якобы требовал оплатить использование VIP-зала для своей дочери, хотя, по его версии, это не было законно.

Сейчас Цитсковскис сам находится под судом по так называемому делу о рейсах экс-премьера Кришьяниса Кариньша.

Комментарии (4)

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?
Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?
Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию
«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где? (4)

20:36

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может» (4)

20:34

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL (4)

Мир 20:34

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию (4)

20:26

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО) (4)

20:07

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге (4)

Выбор редакции 20:07

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия? (4)

20:04

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

