Бумажные направления уходят: в Латвии меняют правила записи к врачу

Порядок простой: врач оформляет направление в системе, пациент при необходимости может найти его на портале eveseliba.gov.lv в разделе «E-nosūtījumi», после чего записывается на услугу по телефону, онлайн или лично. В медучреждении нужно будет предъявить удостоверение личности. При этом к части специалистов прямого доступа, в том числе к гинекологу, педиатру и офтальмологу, по-прежнему можно обращаться без направления.

Для новых э-направлений установлен срок 90 дней, но он касается не получения самой услуги, а срока записи на неё. Это сделано для того, чтобы пациенты не откладывали визит. При необходимости врач может изменить этот срок вручную.

Старые документы пока сохраняют силу. Э-направления, выписанные с 1 января 2024 года по 20 ноября 2025 года, уже перенесены в новую систему и остаются действительными. Бумажные направления будут принимать до 4 мая 2026 года. С 5 мая 2026 года для получения услуги их придётся оцифровывать - либо через практику врача, который их выдал, либо в регистратуре медучреждения.

Полностью распечатать э-направление из системы пока нельзя, поэтому в переходный период его советуют сохранять или печатать через скриншот. Одновременно в E-veselība расширяется и доступ к лабораторным результатам. Сейчас там уже можно увидеть часть анализов, выполненных с 2024 года, если лаборатория подключена к системе. Результаты появляются примерно через 10-15 минут после подтверждения.