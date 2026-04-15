Бумажные направления уходят: в Латвии меняют правила записи к врачу

Редакция PRESS 15 апреля, 2026 13:43

Новости Латвии 0 комментариев

В Латвии систему E-veselība постепенно переводят на полностью электронные медицинские направления. Уже сейчас э-направление можно оформить почти на все услуги - от консультаций специалистов и обследований до ухода на дому и стационарной помощи. Бумажные документы пока ещё действуют, но только в переходный период.

Порядок простой: врач оформляет направление в системе, пациент при необходимости может найти его на портале eveseliba.gov.lv в разделе «E-nosūtījumi», после чего записывается на услугу по телефону, онлайн или лично. В медучреждении нужно будет предъявить удостоверение личности. При этом к части специалистов прямого доступа, в том числе к гинекологу, педиатру и офтальмологу, по-прежнему можно обращаться без направления.

Для новых э-направлений установлен срок 90 дней, но он касается не получения самой услуги, а срока записи на неё. Это сделано для того, чтобы пациенты не откладывали визит. При необходимости врач может изменить этот срок вручную.

Старые документы пока сохраняют силу. Э-направления, выписанные с 1 января 2024 года по 20 ноября 2025 года, уже перенесены в новую систему и остаются действительными. Бумажные направления будут принимать до 4 мая 2026 года. С 5 мая 2026 года для получения услуги их придётся оцифровывать - либо через практику врача, который их выдал, либо в регистратуре медучреждения.

Полностью распечатать э-направление из системы пока нельзя, поэтому в переходный период его советуют сохранять или печатать через скриншот. Одновременно в E-veselība расширяется и доступ к лабораторным результатам. Сейчас там уже можно увидеть часть анализов, выполненных с 2024 года, если лаборатория подключена к системе. Результаты появляются примерно через 10-15 минут после подтверждения.

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)
Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО) (2)

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?
Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия? (2)

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию
На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где?

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может»

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО)

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

