В Кекавском крае начнут крупнейший за годы ремонт дорог

Редакция PRESS 15 апреля, 2026 09:38

Новости Латвии

Кекавское краевое самоуправление в этом году направит 3,8 миллиона евро на приведение в порядок дорог и улиц. Самая крупная часть средств пойдёт на улучшение покрытия дорог методом двойной поверхностной обработки, а также на продолжение строительства следующих этапов велодорожки Рига - Кекава.

Самоуправление уже заключило договор с AS «LAU Infra Grupa» на двойную поверхностную обработку 53 принадлежащих ему дорог и улиц. Общая протяжённость этих участков составляет около 21 километра. Это самый большой объём таких работ за последние годы: в 2025 году обработка проводилась на 17 километрах дорог, а в 2024 году - менее чем на восьми.

В этом году такие работы запланированы в Баложи, Балдоне, Даугмале, Берзменте, Кекаве, Лореку лаукс, Алеяс, Вимукрогсе, Одукалнсе, Катлакалнсе, Зиедони, Енчосе и Дзерумосе.

Параллельно продолжатся и другие инфраструктурные проекты. На развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры в крае выделено 1,4 миллиона евро. За эти деньги планируется завершить строительство совмещённой пешеходной и велодорожки от Кекавы до перекрёстка дороги P137 Лапениеки - Кекава - Гюги с шоссе A5. Этот участок станет последним из семи этапов маршрута Рига - Кекава общей длиной 8,7 километра.

Почти 432 000 евро направят на завершение начатой в прошлом году перестройки дороги Яунсила в Кекавской волости. Ещё 250 000 евро предусмотрены на восстановление покрытия улицы Плявниеккална в Катлакалнсе. Для повышения безопасности движения 200 000 евро пойдут на асфальтирование дворовых проездов, 30 000 евро - на строительство искусственных неровностей, а ещё 50 000 евро - на улучшение и замену автобусных остановок.

На модернизацию уличного освещения и строительство новых объектов освещения в бюджете 2026 года заложено 324 000 евро. Эти вложения должны улучшить безопасность пешеходов и качество общественной среды в разных частях края.

Общая протяжённость улиц и автодорог Кекавского края составляет 430 километров. Из них 212 километров - это гравийные дороги, а общая длина пешеходных и велосипедных дорожек достигает 36 километров.

Главные новости

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию
Важно

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО)
Важно

Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО) (1)

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?
Важно

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия? (2)

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где?

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Загрузка

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может»

Важно 20:34

Важно 0 комментариев

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL

Мир 20:34

Мир 0 комментариев

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО)

Важно 20:07

Важно 0 комментариев

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге

Выбор редакции 20:07

Выбор редакции 0 комментариев

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

Важно 20:04

Важно 0 комментариев

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

Читать