В Кекавском крае начнут крупнейший за годы ремонт дорог

Самоуправление уже заключило договор с AS «LAU Infra Grupa» на двойную поверхностную обработку 53 принадлежащих ему дорог и улиц. Общая протяжённость этих участков составляет около 21 километра. Это самый большой объём таких работ за последние годы: в 2025 году обработка проводилась на 17 километрах дорог, а в 2024 году - менее чем на восьми.

В этом году такие работы запланированы в Баложи, Балдоне, Даугмале, Берзменте, Кекаве, Лореку лаукс, Алеяс, Вимукрогсе, Одукалнсе, Катлакалнсе, Зиедони, Енчосе и Дзерумосе.

Параллельно продолжатся и другие инфраструктурные проекты. На развитие пешеходной и велосипедной инфраструктуры в крае выделено 1,4 миллиона евро. За эти деньги планируется завершить строительство совмещённой пешеходной и велодорожки от Кекавы до перекрёстка дороги P137 Лапениеки - Кекава - Гюги с шоссе A5. Этот участок станет последним из семи этапов маршрута Рига - Кекава общей длиной 8,7 километра.

Почти 432 000 евро направят на завершение начатой в прошлом году перестройки дороги Яунсила в Кекавской волости. Ещё 250 000 евро предусмотрены на восстановление покрытия улицы Плявниеккална в Катлакалнсе. Для повышения безопасности движения 200 000 евро пойдут на асфальтирование дворовых проездов, 30 000 евро - на строительство искусственных неровностей, а ещё 50 000 евро - на улучшение и замену автобусных остановок.

На модернизацию уличного освещения и строительство новых объектов освещения в бюджете 2026 года заложено 324 000 евро. Эти вложения должны улучшить безопасность пешеходов и качество общественной среды в разных частях края.

Общая протяжённость улиц и автодорог Кекавского края составляет 430 километров. Из них 212 километров - это гравийные дороги, а общая длина пешеходных и велосипедных дорожек достигает 36 километров.