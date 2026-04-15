Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 15. Апреля Завтра: Aelita, Gastons
Доступность

Водить трактор, паять провода, устанавливать унитазы: вещи, которые наша молодёжь не хочет и не будет делать (1)

© LETA 15 апреля, 2026 12:00

Новости Латвии 1 комментариев

Проблема латвийского рынка труда не в ленивой молодежи. Проблема гораздо серьезнее - молодых людей просто слишком мало, и некоторые профессии кажутся им непривлекательными, в то время как другие уже начинают вытесняться технологиями. Пока работодатели жалуются на нехватку сотрудников, молодежь ищет работу, которая была бы осмысленной, хорошо оплачиваемой и соответствовала бы ценностям.

В этом столкновении ожиданий и реальности формируется рынок труда будущего, на котором главный вопрос уже не в том, чем хочет заниматься молодой человек, а в том, найдется ли для него место и как там удержаться. Будут ли в будущем люди, которые умеют водить трактор, паять провода и устанавливать унитазы?

В то время как работодатели убеждены, что экономика заставит работников выбирать профессии, требующие физического труда, сама будущая рабочая сила вступает в игру со своими правилами.

В новом подкасте LETA "Что это вообще было?!" директор департамента развития и аналитики Государственного агентства занятости Винета Леончика, президент Латвийской конфедерации работодателей Андрис Бите и представитель компании по подбору персонала "Alma Career Latvia" Каспарс Скотанс обсуждают, как может выглядеть будущий рынок труда, где столкнутся модернизация, смена поколений и нехватка рабочей силы. Латвия стареет. Европа стареет. И эта тенденция не абстрактна - ее можно точно рассчитать на годы вперед. Сколько молодых людей выйдет на рынок труда через десять лет? Сколько - через двадцать? Ответы не внушают оптимизма, и все три эксперта признали это почти единодушно.

"С самими молодыми людьми все хорошо, - сказал Бите. - Они активны, способны. Но есть большая проблема - этих молодых людей слишком мало, чтобы мы могли обеспечить стабильность рынка труда в Латвии в будущем". "Тем более важно, чтобы момент выбора карьеры был максимально значимым и эффективным, чтобы молодые люди нашли свое место и чувствовали себя там стабильно", - добавила Леончика. Если каждый молодой человек ценится как никогда, то каждое неверное решение о выборе профессии является большей потерей для общества. Бите назвал ситуацию "довольно болезненной".

Спрос на рабочую силу превышает предложение, и этому есть несколько причин. Первая очевидна - демография. Вторая - система образования, которая годами не могла готовить в достаточном количестве тех специалистов, которых действительно не хватает в экономике. Это особенно болезненно в областях STEM. "Нехватка специалистов со знаниями в области STEM огромна, и это нельзя изменить за один день или за один месяц", - говорит Бите. И еще более неприятно - нет интенсивной работы по быстрому изменению ситуации. Третья причина - осторожность компаний. Если раньше развитие означало новые рабочие места, то сейчас некоторые предприятия считают иначе, и смелость к развитию уменьшается. 

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (1)
Комментарии (1)

Главные новости

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)
Важно

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?
Важно

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?
Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где? (1)

Важно 20:36

Важно 1 комментариев

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может» (1)

Важно 20:34

Важно 1 комментариев

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Читать

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL (1)

Мир 20:34

Мир 1 комментариев

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Читать

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию (1)

Важно 20:26

Важно 1 комментариев

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Читать

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО) (1)

Важно 20:07

Важно 1 комментариев

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Читать

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге (1)

Выбор редакции 20:07

Выбор редакции 1 комментариев

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Читать

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия? (1)

Важно 20:04

Важно 1 комментариев

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

Читать