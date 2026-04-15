«Русицизм Даугавпилса преувеличивают. Лучше посмотрите на один микрорайон Риги»: ректор университета

Баршевскис считает, что в определенной степени это связано с тем, что некоторые выбирают учебу в Даугавпилсе, полагая, что там русскоязычная среда и можно обойтись без латышского языка. «Но в университете занятия проходят на латышском языке. Я договариваюсь с каждым студентом: ты говори по-латышски, не стесняйся ошибок, я поправлю. Не хочу ничего предъявлять в упрек маленьким школам в приграничье, но допускаю, что там не было подходящей среды, чтобы дети говорили по-латышски. Ничего, когда поступит в университет, освоит язык. У нас не было ни одного студента, которого бы отчислили из-за незнания латышского языка. Для нас как университета это миссия: дать возможность молодежи интегрироваться в латышскую среду».

Он признает, что в Даугавпилсе доминирует русский язык. «Но в то же время — если сравнить с тем, как было, скажем, пять лет назад… националисты тут же набросятся на меня… Русицизм (rusicisms) Даугавпилса преувеличивают. Даугавпилс — толерантный город. Конечно, есть ветераны войны, чье мышление никто не изменит. Зато в молодежи я вижу будущее, и они в большинстве своем умеют говорить по-латышски. Да, Даугавпилс — русскоязычный город, но, зайдя в любой магазин, со мной будут говорить по-латышски. Раньше так не было. Тогда скорее стоит начать переживать из-за одного микрорайона Риги, где латышский язык вообще не слышен».

Интересно, как обстоят дела в школах Даугавпилса? «Когда я прихожу в какую-нибудь школу с выступлением или презентацией, дети задают вопросы на латышском. Возможно, мой взгляд субъективен, однако, прожив в Даугавпилсе 40 лет, можно увидеть, как меняются город и люди», — говорит Баршевскис.