Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 15. Апреля Завтра: Aelita, Gastons
Доступность

«Русицизм Даугавпилса преувеличивают. Лучше посмотрите на один микрорайон Риги»: ректор университета

Neatkarīgā Rīta Avīze 15 апреля, 2026 18:20

Выбор редакции 0 комментариев

«В моих группах нет студентов, у которых были бы проблемы с общением на латышском языке; конкретно я говорю о студентах, которые пришли из русских школ. Конечно, попадается какой-нибудь студент с языковыми проблемами. Но парадокс в том, что у многих из тех, кто приезжает из рижских школ учиться в Даугавпилсе, знания латышского языка гораздо хуже, чем у тех, кто живет в Даугавпилсе», - говорит в интервью "Неаткариге" ректор Даугавпилсского университета Арвид Баршевскис.

Баршевскис считает, что в определенной степени это связано с тем, что некоторые выбирают учебу в Даугавпилсе, полагая, что там русскоязычная среда и можно обойтись без латышского языка. «Но в университете занятия проходят на латышском языке. Я договариваюсь с каждым студентом: ты говори по-латышски, не стесняйся ошибок, я поправлю. Не хочу ничего предъявлять в упрек маленьким школам в приграничье, но допускаю, что там не было подходящей среды, чтобы дети говорили по-латышски. Ничего, когда поступит в университет, освоит язык. У нас не было ни одного студента, которого бы отчислили из-за незнания латышского языка. Для нас как университета это миссия: дать возможность молодежи интегрироваться в латышскую среду».

Он признает, что в Даугавпилсе доминирует русский язык. «Но в то же время — если сравнить с тем, как было, скажем, пять лет назад… националисты тут же набросятся на меня… Русицизм (rusicisms) Даугавпилса преувеличивают. Даугавпилс — толерантный город. Конечно, есть ветераны войны, чье мышление никто не изменит. Зато в молодежи я вижу будущее, и они в большинстве своем умеют говорить по-латышски. Да, Даугавпилс — русскоязычный город, но, зайдя в любой магазин, со мной будут говорить по-латышски. Раньше так не было. Тогда скорее стоит начать переживать из-за одного микрорайона Риги, где латышский язык вообще не слышен».

Интересно, как обстоят дела в школах Даугавпилса? «Когда я прихожу в какую-нибудь школу с выступлением или презентацией, дети задают вопросы на латышском. Возможно, мой взгляд субъективен, однако, прожив в Даугавпилсе 40 лет, можно увидеть, как меняются город и люди», — говорит Баршевскис.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Комментарии (0)
Комментарии (0)

Главные новости

Важно

Важно

Важно

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где?

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может»

Важно 20:34

Важно 0 комментариев

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Читать

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL

Мир 20:34

Мир 0 комментариев

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Читать

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Читать

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО)

Важно 20:07

Важно 0 комментариев

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Читать

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге

Выбор редакции 20:07

Выбор редакции 0 комментариев

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Читать

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

Важно 20:04

Важно 0 комментариев

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

Читать