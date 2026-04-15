«Там один кефир, одна сметана, а здесь — миллион вариантов. Даже свёкла — пять разных видов. Пельмени — вообще тёмный лес».

Ситуация напоминает ей переезд в Великобританию почти 20 лет назад, когда приходилось советоваться с родителями: «Звонок маме, как тогда: “Какие сосиски брать? Какой кефир? Какую сметану лучше?».

«У нас полки переполнены, а люди в Латвии всё равно жалуются. В Германии даже в столице сложно найти некоторые привычные продукты», - пишет один из комментаторов.

«Наш английский друг, когда впервые приехал в Латвию, спросил: “Как вы вообще здесь можете делать покупки? Хочется купить всё — настолько всё вкусное», - отвечает другой.

Вкусное то вкуное, но вот цены...

“Цены на продукты в Латвии уже давно выше, чем в Нидерландах и Германии»

«Пока была в Латвии в отпуске, у меня был тот же вопрос — почему всё так дорого?»

"Цены я не понимаю, выглядит, как будто люди в Латвии зарабатывают больше, чем в Швеции", - призналась сама автор поста.