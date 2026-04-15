Латвийский Раскольников: в Даугавпилсе мужчина зарубил мать и закопал её тело

Редакция PRESS 15 апреля, 2026 15:45

В Даугавпилсе 30-летний мужчина жестоко убил свою 53-летнюю мать, нанеся ей несколько ударов топором. Тело женщины он закопал в ближайшем лесном массиве, пытаясь скрыть следы преступления, сообщает Degpunktā.

11 апреля муниципальная полиция Даугавпилса приехала по адресу, где проживала 1973 года рождения женщина, объявленная  пропавшей без вести. На месте внимание сотрудников привлекло странное поведение её сына. Полицейские вызвали Госполицию.

При осмотре дома были обнаружены следы крови на полу, на топоре и тачке. На территории участка нашли место костра, в котором сжигали одежду убитой. Сам подозреваемый несколько раз менял показания о местонахождении матери.

В итоге мужчину 1996 года рождения задержали. Во время дальнейшего допроса он сознался, что 7 апреля несколько раз ударил мать топором, после чего вывез и закопал её тело в лесу недалеко от дома.

Полиция обнаружила труп женщины, завёрнутый в палатку. На голове и затылке погибшей были обнаружены множественные рубленые и колото-резаные раны. В поисках тела помогали кинологи Госполиции.

13 апреля суд применил к подозреваемому меру пресечения — заключение под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (преднамеренное противоправное лишение жизни другого человека).

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы либо лишения свободы на срок от 5 до 20 лет с последующим пробационным надзором до трёх лет.

Мотивы преступления устанавливаются.

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

