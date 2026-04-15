Латвийский Раскольников: в Даугавпилсе мужчина зарубил мать и закопал её тело

11 апреля муниципальная полиция Даугавпилса приехала по адресу, где проживала 1973 года рождения женщина, объявленная пропавшей без вести. На месте внимание сотрудников привлекло странное поведение её сына. Полицейские вызвали Госполицию.

При осмотре дома были обнаружены следы крови на полу, на топоре и тачке. На территории участка нашли место костра, в котором сжигали одежду убитой. Сам подозреваемый несколько раз менял показания о местонахождении матери.

В итоге мужчину 1996 года рождения задержали. Во время дальнейшего допроса он сознался, что 7 апреля несколько раз ударил мать топором, после чего вывез и закопал её тело в лесу недалеко от дома.

Полиция обнаружила труп женщины, завёрнутый в палатку. На голове и затылке погибшей были обнаружены множественные рубленые и колото-резаные раны. В поисках тела помогали кинологи Госполиции.

13 апреля суд применил к подозреваемому меру пресечения — заключение под стражу. В отношении мужчины возбуждено уголовное дело по статье об умышленном убийстве (преднамеренное противоправное лишение жизни другого человека).

За совершение такого преступления предусмотрено наказание в виде пожизненного лишения свободы либо лишения свободы на срок от 5 до 20 лет с последующим пробационным надзором до трёх лет.

Мотивы преступления устанавливаются.