Потому я призываю Всех положить конец этой разделяющей общество борьбе против русского языка! Граждане Латвии, чей родной язык русский, — это такие же граждане Латвии, обладающие теми же правами, что и граждане, чей родной язык латышский!

Латвия вымирает! Латыши эмигрируют из Латвии! Поэтому я призываю всех граждан Латвии уважать друг друга, я призываю Всех уважать родной язык каждого гражданина Латвии!

Мой родной язык — латышский, но русский язык не является и никогда не будет для меня иностранным! Рижский русский театр Михаила Чехова является и всегда будет неотъемлемой частью Латвийской культурной жизни!"