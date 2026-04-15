Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 15. Апреля Завтра: Aelita, Gastons
Доступность

Услуги нотариусов резко подорожали: и знаете, чем они это объясняют?..

Новости Латвии 0 комментариев

В дальнейшем за услуги присяжных нотариусов придется платить значительно больше, чем раньше. Такое решение было принято вчера правительством, которое утвердило поправки к подготовленным Министерством юстиции правилам о таксах нотариусов и порядке их установления. За подготовку и подачу жалобы об отклонении прошения о закреплении в земельной книге нужно будет платить 100 евро в час вместо прежних 30 евро.

Цена легализации публичных документов также увеличится. Например, за легализацию свидетельства о рождении или диплома университета для признания этих документов в других странах до сих пор приходилось платить 18 евро, а теперь эта сумма составит 50 евро. За подготовку нотариального акта, а также за подготовку свидетельства о браке и договора о наследовании минимальная сумма теперь составит 140 евро вместо прежних 80 евро. За подготовку проектов договоров о задатке, займе, аренде и других сделок без нотариального заверения нынешний сбор в 100 евро увеличится до 139 евро.

Министерство юстиции обосновывает необходимость резкого повышения платы за услуги нотариусов быстрым ростом потребительских цен, из-за чего действующие прейскуранты больше не соответствуют суммам сделок, времени, необходимому для подготовки документов, и обязанностям нотариусов. Поскольку расходы на содержание нотариальных контор значительно возросли в последние годы, включая коммунальные услуги, оплату труда сотрудников, хранение архивных документов и многое другое, нынешнего повышения недостаточно.

Минюст считает, что повышение платы за услуги нотариусов необходимо для привлечения молодых юристов на эти должности. (Latvijas Avīze)

Главные новости

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию
Важно

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)
Важно

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО) (2)

Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО)
Важно

Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО) (1)

Загрузка
Загрузка
Загрузка
Загрузка

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где?

Важно 20:36

Важно 0 комментариев

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Читать
Загрузка

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может»

Важно 20:34

Важно 0 комментариев

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Читать

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL

Мир 20:34

Мир 0 комментариев

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Читать

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Важно 20:26

Важно 0 комментариев

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Читать

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО)

Важно 20:07

Важно 0 комментариев

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Читать

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге

Выбор редакции 20:07

Выбор редакции 0 комментариев

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Читать

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

Важно 20:04

Важно 0 комментариев

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

Читать