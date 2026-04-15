Услуги нотариусов резко подорожали: и знаете, чем они это объясняют?..

Цена легализации публичных документов также увеличится. Например, за легализацию свидетельства о рождении или диплома университета для признания этих документов в других странах до сих пор приходилось платить 18 евро, а теперь эта сумма составит 50 евро. За подготовку нотариального акта, а также за подготовку свидетельства о браке и договора о наследовании минимальная сумма теперь составит 140 евро вместо прежних 80 евро. За подготовку проектов договоров о задатке, займе, аренде и других сделок без нотариального заверения нынешний сбор в 100 евро увеличится до 139 евро.

Министерство юстиции обосновывает необходимость резкого повышения платы за услуги нотариусов быстрым ростом потребительских цен, из-за чего действующие прейскуранты больше не соответствуют суммам сделок, времени, необходимому для подготовки документов, и обязанностям нотариусов. Поскольку расходы на содержание нотариальных контор значительно возросли в последние годы, включая коммунальные услуги, оплату труда сотрудников, хранение архивных документов и многое другое, нынешнего повышения недостаточно.

Минюст считает, что повышение платы за услуги нотариусов необходимо для привлечения молодых юристов на эти должности. (Latvijas Avīze)