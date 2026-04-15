По версии следствия, девушка опубликовала в мессенджере «фотографию с изображением, оскорбляющим религиозные чувства верующих». Что именно было изображено на снимке, не уточнялось.

«Осторожно, новости» писали, что на фотографии были изображены кулич и фаллоимитатор. По данным издания, девушку зовут Татьяна. Фотографию перепостил Z-блогер и основатель «Мужского государства» Владислав Поздняков. Позже Поздняков опубликовал видео с Татьяной, на котором она говорит, что выложила фото по глупости, и это было «необдуманное действие», которым она не хотела никого оскорбить. Она добавила, что «признает вину и раскаивается».

Это уже второе уголовное дело об оскорблении чувств верующих, связанное с куличами. 13 апреля уголовное дело возбудили в отношении сотрудницы московского бара из-за кальяна, приготовленного на куличе. По ее словам, она сделала кальян на куличе по просьбе клиента. На ее пост в соцсетях также обратил внимание Владислав Поздняков, после чего было возбуждено уголовное дело. Вечером этого же дня полиция опубликовала ролик с извинениями девушки.