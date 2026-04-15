В модели BDI события разворачиваются в декабре 2027 года. Авторы исходят из того, что США будут истощены затяжной войной с Ираном, Франция при президенте Марин Ле Пен откажется от ядерного прикрытия союзников по НАТО, а у Литвы останется слишком слабая защита для отражения массированного удара.

Сценарий описан жёстко: сначала удар гиперзвуковыми ракетами по руководству Литвы и системе ПВО, затем - волна из более чем 170 000 дронов Shahed за 60 дней. В публикации BDI говорится, что под ударом окажутся мосты, электростанции, больницы, объекты водоснабжения и связи, а само государство может быть фактически парализовано.

На 90-й день, по этой модели, Москва выдвигает ультиматум уже всем трём странам Балтии: согласиться на российскую оккупацию или ждать новых ударов по Риге и Таллину. Авторы утверждают, что такой сценарий построен не на фантазии, а на уже существующих вооружениях, наблюдаемых темпах производства дронов и текущих политических рисках внутри НАТО.

Отдельно BDI указывает и на уязвимость самой Литвы: в материале говорится о проблеме преемственности власти в случае удара по президенту и спикеру Сейма. Defense News отмечает, что основатель центра Тибо Девергранн прямо назвал это изъяном, который литовским властям стоит закрыть заранее.