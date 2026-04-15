LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
Ср, 15. Апреля
НАТО не спасёт? В Литве смоделировали разгром Балтии без вторжения (2)

Редакция PRESS 15 апреля, 2026 17:10

Выбор редакции

Вильнюсский аналитический центр Baltic Defense Initiative опубликовал сценарий, в котором Россия способна принудить страны Балтии к капитуляции без ввода сухопутных войск. Об этом пишет Defense News со ссылкой на исследование BDI.

В модели BDI события разворачиваются в декабре 2027 года. Авторы исходят из того, что США будут истощены затяжной войной с Ираном, Франция при президенте Марин Ле Пен откажется от ядерного прикрытия союзников по НАТО, а у Литвы останется слишком слабая защита для отражения массированного удара.

Сценарий описан жёстко: сначала удар гиперзвуковыми ракетами по руководству Литвы и системе ПВО, затем - волна из более чем 170 000 дронов Shahed за 60 дней. В публикации BDI говорится, что под ударом окажутся мосты, электростанции, больницы, объекты водоснабжения и связи, а само государство может быть фактически парализовано.

На 90-й день, по этой модели, Москва выдвигает ультиматум уже всем трём странам Балтии: согласиться на российскую оккупацию или ждать новых ударов по Риге и Таллину. Авторы утверждают, что такой сценарий построен не на фантазии, а на уже существующих вооружениях, наблюдаемых темпах производства дронов и текущих политических рисках внутри НАТО.

Отдельно BDI указывает и на уязвимость самой Литвы: в материале говорится о проблеме преемственности власти в случае удара по президенту и спикеру Сейма. Defense News отмечает, что основатель центра Тибо Девергранн прямо назвал это изъяном, который литовским властям стоит закрыть заранее.

Комментарии (2)

Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО)
Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО) (1)

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?
Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия? (2)

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?
Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка? (2)

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где? (2)

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может» (2)

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL (2)

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию (2)

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО) (2)

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге (2)

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия? (2)

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

