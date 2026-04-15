"Только в Старой Риге можно сесть за руль пьяным и употреблять алкоголь за рулем. Сегодня открылся весенний сезон, и я уже несколько раз видела такое, так что, видимо, для Рижской думы сесть за руль пьяным - это вполне приемлемый способ познакомиться с городом. Купив Riga Beer or Cider BIKE TOUR всего за 43 евро, можно себе позволить нарушить все законы, потому что именно так туристы знакомятся с городом, или, скорее, смеются в голос над нашими законами о том, что нельзя пить спиртное в общественном месте, на велосипеде и т.д., и над нашим Старым городом. Когда же закончится это дешевое безумие мальчишников в Старой Риге?", - пожаловалась Байба.

Ей объяснили, что водитель не пьёт - это работник компании. Он отвечает за безопасность передвижения всей компании. А алкоголь разливают по бокалам, поэтому тут закон тоже соблюдён.

Байба отметила, что пока они крутят педали, они всё же не совсем пассажиры, а водители транспортного средства.

"Да, меня тоже бесит. Ещё не хватает трубочек, чтобы можно было потягивать, не сходя с места. Эти мобильные пивные никак не вписываются в исторический облик Старого города, и польза от них весьма сомнительна. Если это те туристы, которых не хватает нашей экономике, то спасибо... не надо. Это как взять деньги за эффектный плевок в лицо, улыбнуться и поклониться", - соглашается с нею Илва.

«Регулярно вижу, как они с трудом вписываются в повороты. Однажды даже врезались в террасу ресторана», — отметил один из комментаторов.

Люди также отметили, что пивобайки - общепринятая практика в европейских городах.