Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге (1)

Редакция PRESS 15 апреля, 2026 20:07

Scanpix/REUTERS/Fabrizio Bensch

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

"Только в Старой Риге можно сесть за руль пьяным и употреблять алкоголь за рулем. Сегодня открылся весенний сезон, и я уже несколько раз видела такое, так что, видимо, для Рижской думы сесть за руль пьяным - это вполне приемлемый способ познакомиться с городом. Купив Riga Beer or Cider BIKE TOUR всего за 43 евро, можно себе позволить нарушить все законы, потому что именно так туристы знакомятся с городом, или, скорее, смеются в голос над нашими законами о том, что нельзя пить спиртное в общественном месте, на велосипеде и т.д., и над нашим Старым городом. Когда же закончится это дешевое безумие мальчишников в Старой Риге?", - пожаловалась Байба.

Смотреть в Threads

 

 

Ей объяснили, что водитель не пьёт - это работник компании. Он отвечает за безопасность передвижения всей компании. А алкоголь разливают по бокалам, поэтому тут закон тоже соблюдён.

Байба отметила, что пока они крутят педали, они всё же не совсем пассажиры, а водители транспортного средства.

"Да, меня тоже бесит. Ещё не хватает трубочек, чтобы можно было потягивать, не сходя с места. Эти мобильные пивные никак не вписываются в исторический облик Старого города, и польза от них весьма сомнительна. Если это те туристы, которых не хватает нашей экономике, то спасибо... не надо. Это как взять деньги за эффектный плевок в лицо, улыбнуться и поклониться", - соглашается с нею Илва. 

«Регулярно вижу, как они с трудом вписываются в повороты. Однажды даже врезались в террасу ресторана», — отметил один из комментаторов.

Люди также отметили, что пивобайки - общепринятая практика в европейских городах.

Комментарии (1)
Комментарии (1)

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?
Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия? (2)

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где? (1)

Важно 1 комментариев

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может» (1)

Важно 1 комментариев

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL (1)

Мир 1 комментариев

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию (1)

Важно 1 комментариев

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО) (1)

Важно 1 комментариев

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия? (1)

Важно 1 комментариев

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

