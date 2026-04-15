Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
Press.lv - Новости, которые касаются Вас! LAT
Вести еженедельник 7 Супер Секретов Mājas virtuve
LAT Ср, 15. Апреля Завтра: Aelita, Gastons
Доступность

Зачем Латвия модернизирует пропускные пункты на российской границе: за немалые деньги? (1)

Редакция PRESS 15 апреля, 2026 13:02

Новости Латвии 1 комментариев

В случае прекращения проектов модернизации пунктов пропуска "Терехово", "Гребнево" и "Патерниеки" сумма расходов составит не менее 733 504 евро, говорится в подготовленном Министерством внутренних дел (МВД) ответе на запрос депутатов "Объединенного списка" (ОС) об инвестировании 35,7 млн евро в модернизацию пунктов пропуска на латвийско-российской границе.

В своем ответе депутатам министр внутренних дел Рихард Козловскис указал, что реализация этих проектов началась в 2024 году и по ним достигнут значительный прогресс, включая разработку строительных проектов в минимальном составе, которые не будут реализованы в случае прекращения проектов и будут представлять собой "расходы без использования". Следовательно, национальный показатель реализации проектов - "ввод в эксплуатацию модернизированной инфраструктуры пограничных переходов" - не будет достигнут, что повлечет за собой последствия.

Кроме того, по словам министра, в настоящее время расходы по проекту составили 1,75 млн евро. Если проект будет прекращен, сумма неправомерных расходов составит не менее 733 504 евро, и возникнут высокие риски финансовых корректировок на еще большую сумму, а также возможные иски о необоснованном прекращении закупочных процедур, пояснил Козловскис в своем ответе депутатам.

Без реализации предусмотренных мер не будет достигнута приоритетная цель проектов - предотвращение нелегальной иммиграции, ввоза наркотиков, оружия и нелегальных товаров, а также проникновения опасных болезней растений и животных в Латвию и на территорию Европейского союза (ЕС), обеспечение внутренней безопасности, борьба с трансграничной преступностью, защита экономических границ и содействие международной торговле. Не будут реализованы и меры, направленные на укрепление внешней границы ЕС, чтобы пункты пересечения границы имели инфраструктуру и условия работы, соответствующие стандартам ЕС, говорится в ответе министра.

Козловскис также отмечает, что даже если будут введены строгие национальные ограничения на импорт, грузоперевозки через границу не прекратятся полностью, поскольку транзитные потоки будут продолжаться, как и потоки, связанные с внешней торговлей других стран-членов ЕС с Россией.

В среду комиссия Сейма по запросам отклонила запрос.

Как сообщалось, что депутаты ОС подали запрос премьер-министру Эвике Силине с просьбой объяснить последовательность политики правительства, которое вкладывает государственные средства - 35,7 млн евро - в модернизацию пунктов пропуска на латвийско-российской границе, хотя правительство публично заявило о своем намерении полностью разорвать экономические связи с Россией к концу 2026 года.

  • Press.lv - Новости, которые касаются Вас!
