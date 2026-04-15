Заявления Цитсковскиса о Силине оценит KNAB

Реагируя на публично прозвучавшую информацию, БПБК запросит дополнительную информацию и проведет оценку изложенных фактов, подтвердили агентству ЛЕТА в бюро.

Если будет установлено противоправное поведение государственных должностных лиц, например, возможное нецелевое расходование государственных средств, бюро незамедлительно примет меры в соответствии с нормативными актами.

Тем временем в прокуратуре агентству ЛЕТА сообщили, что высказывания Цитсковскиса не относятся к предъявленному ему обвинению. В связи с этим прокуратура воздержится от комментариев по данному поводу.

Пребывание премьер-министра Эвики Силини в VIP-зале аэропорта Амстердама было связано с ее визитом в США в марте 2024 года, подтвердил агентству ЛЕТА Цитсковскис.

Согласно архиву агентства ЛЕТА, Силиня находилась с визитом в США с 11 марта по 14 марта 2024 года. Во время визита она приняла участие в 68-й сессии Комиссии ООН по положению женщин, встретилась с генеральным секретарем ООН Антониу Гутерришем, с высокопоставленными должностными лицами США, членами Конгресса, представителями бизнеса и латышской диаспоры.

Премьер-министр также выступила на Генеральной Ассамблее ООН в Нью-Йорке.