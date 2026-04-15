«Это обычная практика для Рими, Латвия? Улица Бриана напротив улицы Сканстес» — написала Карина на сайте Threads.

Свою историю она дополнила фото, на которых видно: кофе illy стоит 10,99 евро в одном магазине сети "Рими" и 14,69 евро в другом "Рими".

Комментаторы живо отреагировал на пост. Делились собственным опытом.

-Да, я тоже заметил, есть разные магазины - для богатых и для бедных в одной и той же сети.

-А что - не нравится - не покупай.

-Все же хотят заработать. Такая жизнь

-Да то же самое и в других сетях.

-Что бы вы делали, если б не было соцсетей?