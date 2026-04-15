Росликов участвует в заседании Рижской думы дистанционно — из Белоруссии

Депутат Рижской думы Алексей Росликов («Стабильности!»), уехавший в Белоруссию, сегодня дистанционно участвует в заседании Комитета по городскому развитию Рижской думы.

Депутат не участвует в дебатах, но голосует «воздержавшись» по каждому вопросу.

ЛЕТЕ пока не удалось связаться с Росликовым по телефону.

Если Росликов не будет долгое время посещать заседания РД, полномочия его заместителя могут быть отозваны, заявил ранее мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

«Мы будем оценивать ситуацию по мере необходимости, и если депутат не посетит более половины регулярных заседаний думы в течение трех месяцев без уважительной причины, его полномочия могут быть отозваны думой или министром «умного управления и регионального развития», — пояснил мэр Риги.

Как сообщалось, Рижский городской суд принял решение об изменении мер безопасности в отношении Росликова, уехавшего в Белоруссию, и наложил на него арест.

Такое ходатайство подал прокурор Каспарс Андрушкин, когда суд заседал на слушание по уголовному делу, в котором Росликов обвиняется в разжигании национальной ненависти.

Одновременно было решено объявить обвиняемого в розыск и объявить перерыв в судебном процессе до его обнаружения.

Росликов признал, что находился в Белоруссии, и объяснил, что не явился на слушание и не вернулся в Латвию, опасаясь за свою жизнь, так как получал телефонные угрозы от людей, которые угрожали «отрубить ему голову».

По словам Росликова, Служба государственной безопасности (СГБ) предлагала ему шесть месяцев проживания в тайной квартире, но он отказался, потому что не хотел ждать исполнения угроз.

Росликова обвиняют в разжигании национальной и этнической ненависти. Сам он считает, что дело против него сфабриковано.

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

