Росликов участвует в заседании Рижской думы дистанционно — из Белоруссии

Депутат не участвует в дебатах, но голосует «воздержавшись» по каждому вопросу.

ЛЕТЕ пока не удалось связаться с Росликовым по телефону.

Если Росликов не будет долгое время посещать заседания РД, полномочия его заместителя могут быть отозваны, заявил ранее мэр Риги Виестурс Клейнбергс.

«Мы будем оценивать ситуацию по мере необходимости, и если депутат не посетит более половины регулярных заседаний думы в течение трех месяцев без уважительной причины, его полномочия могут быть отозваны думой или министром «умного управления и регионального развития», — пояснил мэр Риги.

Как сообщалось, Рижский городской суд принял решение об изменении мер безопасности в отношении Росликова, уехавшего в Белоруссию, и наложил на него арест.

Такое ходатайство подал прокурор Каспарс Андрушкин, когда суд заседал на слушание по уголовному делу, в котором Росликов обвиняется в разжигании национальной ненависти.

Одновременно было решено объявить обвиняемого в розыск и объявить перерыв в судебном процессе до его обнаружения.

Росликов признал, что находился в Белоруссии, и объяснил, что не явился на слушание и не вернулся в Латвию, опасаясь за свою жизнь, так как получал телефонные угрозы от людей, которые угрожали «отрубить ему голову».

По словам Росликова, Служба государственной безопасности (СГБ) предлагала ему шесть месяцев проживания в тайной квартире, но он отказался, потому что не хотел ждать исполнения угроз.

Росликова обвиняют в разжигании национальной и этнической ненависти. Сам он считает, что дело против него сфабриковано.