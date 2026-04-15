Министерство обороны открыло дополнительное окно для граждан Латвии от 18 до 27 лет, которые хотели попасть в июльский призыв, но не успели подать документы в основной срок, завершившийся в январе. Интерес оказался настолько высоким, что у призывных пунктов выстроились очереди.

Министр обороны Андрис Спрудс заявил, что такой отклик стал явным сигналом общественных настроений. «Высокая активность молодежи и желание присоединиться к Службе государственной обороны - это ясное свидетельство патриотизма нашего общества и готовности защищать свою страну», - отметил Спрудс.

Из 224 новых заявок 212 подали мужчины и 12 - женщины. Большинство, 202 человека, выбрали 11-месячную военную службу. Ещё 22 добровольца предпочли пятилетнюю службу в Земессардзе.

Для военных этот итог стал особенно показательным: дополнительная кампания не просто сработала, а дала крупнейший приток добровольцев за всё время существования Службы государственной обороны.