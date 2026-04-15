Председатель Комиссии Сейма: побег из Латвии больше не спасает от суда

Вентспилс Редакция PRESS 15 апреля, 2026 08:42

Председатель Комиссии Сейма по национальной безопасности Айнарс Латковскис («Новое Единство») в эфире TV24 заявил, что нарушение закона должно получать правовую оценку, а попытки уйти от ответственности всё чаще заканчиваются провалом. По его словам, по таким случаям необходимо возбуждать и доводить до конца уголовные процессы.

Латковскис признал, что судебные и следственные процедуры в Латвии часто идут медленно, но назвал это частью правового процесса. «Криминальный процесс надо расследовать. Жернова правосудия мелют медленно. Но решение в итоге справедливо», - сказал он в программе «Dienas personība».

Говоря о людях, которые, по его словам, выступали против Латвии и затем уехали из страны, политик отметил, что они не всегда понимают: уклонение от ответственности не может быть долгосрочным выходом. В качестве примера он упомянул Александра Гапоненко и напомнил о поданных ранее заявлениях по поводу его высказываний, в том числе утверждений о том, что в Латвию якобы прибудут американские десантные силы, которые в Риге будут «отлавливать русскоязычных».

По словам Латковскиса, один из таких процессов был начат, но до сих пор не расследован до конца. При этом другой уголовный процесс, как он отметил, «в течение года был успешно расследован, и виновный также был осуждён».

Самую жёсткую формулировку он адресовал тем, кто рассчитывает пересидеть или избежать наказания. «Что они понимают? Придётся сидеть. Суды стали строже!» - заявил Латковскис.

Одновременно он подчеркнул, что конкретный случай должен стать предметом обсуждения и внутри самой судебной системы. По его словам, такие эпизоды судьи должны жёстко разбирать в своих профессиональных организациях, поскольку повторение подобных нарушений недопустимо.

