Воздух прогреется до +18 градусов

Погода в стране ожидается в основном солнечной. Больше облаков будет в Курземе, а к вечеру на юго-западе края возможен дождь. Ветер останется слабым.

В Риге день пройдёт без осадков и с солнцем. Утром и днём будет дуть слабый восточный ветер, позже он повернёт с севера. Воздух в столице прогреется до +18 градусов, однако во второй половине дня ветер принесёт более прохладный воздух, и у моря температура может опуститься до +10 градусов.

Влияние антициклона постепенно ослабевает. Атмосферное давление на уровне моря снизилось до 1023-1027 гектопаскалей.