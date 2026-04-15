Клещи уже и в городских дворах: как защититься?

Необычно ранняя весна разбудила дремлющих насекомых. В городских парках солнечным днем летают бабочки, вечерами в лучах заходящего солнца можно увидеть тучи мельтешащей мошкары, а дома из дальних углов повылетали вялые мухи. Природа проснулась, а с ней и клещи, хотя, конечно, лучше бы они один раз уснули вечным сном.

Начался сезон активности клещей, а это значит, что, выезжая в лес, гуляя с собакой по зеленым площадкам, отдыхая на скамеечке в парке, не забывайте об опасности. Но ведь, спросите вы, еще трава не выросла, листья на кустах не распустились, где им прятаться?

Клещи активизируются при температуре воздуха выше +3...+5 °C, и период их активности обычно длится с апреля до поздней осени, - пояснили в Центре профилактики и контроля заболеваний (SPKC). Они встречаются не только в лесах, но и в парках, садах и других местах городской среды.

Во время зимней спячки клещи не питаются, а когда проснутся – хотят есть и становятся агрессивными.

Сейчас, при небольшой температуре, они еще малоподвижны, а вот когда воздух прогревается до +15...+20 и выше градусов - они активизируются. Залезают на траву, цепляются к животным и людям. Для клещей благоприятной является теплая и влажная погода. Но жару и обильные дожди они не любят.

Более того, клещи могут не спать и зимой. Если зима теплая, как бывало в прошлые годы, то жертвой укуса человек и животные могут стать и раньше, чем на кустах появятся листочки. В Латвийском центре инфектологии говорят, что в январе жители приносили клещей на анализ: люди работали в теплицах, где тварям и зимой комфортно...

Три болезни от клеща

Данные эпидемиологического надзора показывают, что в Латвии заболеваемость болезнями, которые переносят клещи, остается высокой. А это не только известный всем клещевой энцефалит, но и болезнь Лайма и эрлихиоз. В 2025 году было зарегистрировано 186 случаев клещевого энцефалита - на 20 случаев больше, чем годом ранее.

Печально, что число случаев болезни Лайма в Латвии по-прежнему велико и ежегодно значительно превышает число случаев клещевого энцефалита. В 2025 году это было 539 случаев - на 180 больше, чем в 2024-м. Случаев эрлихиоза, к счастью, в последние годы не отмечалось.

Латвия в целом считается зоной высокого риска заболеваний, передаваемых клещами, что является актуальной проблемой общественного здравоохранения в стране. Но в некоторых регионах заболеваемость в несколько раз выше, чем в среднем по стране. Традиционно «по клещам» лидируют следующие края: Кулдигский, Талсинский, Вентспилсский, Сигулдский и Цесисский.

В первые месяцы 2026 года показатели заболеваний остаются низкими – еще не время большой активности этих насекомых. Но широкое распространение клещей и высокая заболеваемость переносимыми ими болезнями в предыдущие годы говорят о высоком риске заражения.

Центр профилактики и контроля заболеваний напоминает о том, что опасность можно предотвратить. И наиболее эффективным способом защиты от клещевого энцефалита является вакцинирование. Если человек часто бывает на природе – семейные выезды, рыбалка и охота, работа в зеленой зоне, - существует риск укуса клеща.

Клещевой энцефалит в настоящее время является единственным клещевым заболеванием, от которого есть доступная вакцина. В США, говорят, разработана новая вакцина против болезни Лайма, но до Латвии она еще не дошла, и неизвестно, когда дойдет.

А ведь Лайм очень опасен. Признаки болезни могут развиваться через несколько недель или месяцев после заражения бактериями Borrelia burgdorferi. Симптомы - кожная сыпь и покраснение, боли в животе, рвота и диарея, мышечные и суставные боли. Может возникнуть нарушение координации, изменение остроты зрения, а также психические и эмоциональные проблемы. На более поздних стадиях болезни Лайма инфекция может поражать мозг и нервную систему...

Государство помогает... порайонно

Хотя, как отмечают инфектологи, в Латвии клещей больше, чем надо, государственное финансирование вакцинации против клещевого энцефалита покрывает только меры профилактики для детей, причем выборочно.

В 2026 году государственная вакцинация несовершеннолетних проводится на территориях с самым высоким уровнем заболеваемости: в Вентспилсском, Кулдигском, Южнокурземском, Талсинском, Салдусском, Цесисском, Лимбажском и Тукумском краях.

По-хорошему, учитывая распространенность клещей в Латвии, вакцинация против клещевого энцефалита должна быть включена в госпрограмму, - считают инфектологи. Пока же есть только отдельная вакцинация для детей, живущих в особо опасных районах. Хотя это странно, ведь жители перемещаются по стране, в том числе дети. Например, маленький рижанин может летом отдыхать у бабушки в Цесисском крае, а прививки от клеща у него нет...

Если заявленное место жительства ребенка находится на одной из этих территорий, он может получить государственную вакцину против клещевого энцефалита. Вакцинацию планирует и проводит семейный врач, основная практика которого находится на соответствующей территории.

Также в 2026 году будет продолжена финансируемая государством вакцинация сирот и детей, оставшихся без родительской опеки...

Если надо - уколюсь

В обычных случаях прививка от клещевого энцефалита стоит от 24 евро для детей до 32 евро для взрослых. Вторая доза вакцины вводится через месяц после первой, следующая – через три. Уже после двух доз формируется иммунитет.

Вакцинироваться от клещевого энцефалита можно в любое время года. По-хорошему - чтобы к весне быть защищенным от опасного насекомого - начинать надо уже в ноябре.

И не надо останавливаться. Если вы получили первую дозу, а через две недели присосется инфицированный клещ, то вряд ли первая доза за две недели сможет полностью защитить от инфекции. Будет какая-то небольшая защита, но она не предотвратит заболевание.

И еще. После вакцинации не нужно соблюдать какой-то особый режим – живите по своему распорядку. Диета тоже не нужна.

Современные вакцины обеспечивают защиту на более длительный срок, чем раньше. В зависимости от состояния иммунной системы ревакцинация потребуется не раньше, чем через 5–10 лет.

V Что делать, если клещ уже присосался? Нужно ли нести его в лабораторию на проверку?

Часть инфектологов считают, что это бесполезно. Это не даст информации, заболеет укушенный или нет, не изменит хода возможной болезни. Если же человек вакцинирован, то его вообще не должно волновать, заражен клещ или нет...

Позаботимся о себе

Какие меры предосторожности рекомендуются? Помимо вакцинации инфектологи призывают к соблюдению несложных мер предосторожности. Отправляясь в зеленую зону, надевайте закрытую одежду светлых тонов, используйте репелленты. А вернувшись домой, не поленитесь тщательно осмотреть тело и одежду.

Большинство жителей Латвии удаляют клещей самостоятельно и обращаются к врачам только в том случае, если возникнут осложнения. Так, по данным Центра инфектологии, в прошлом сезоне в Восточной клинической университетской больнице было зарегистрировано более 1 250 пациентов с переносимыми клещами заболеваниями...

V О статистике заболеваний, вызванных укусами клещей, читайте на портале Центра профилактики и контроля заболеваний: https://www.spkc.gov.lv/lv/jaunums

Вера СТЕПНОВА