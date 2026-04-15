Русский язык пропадёт и из интернет-банка, и из мобильных приложений.

"Банк прекращает коммуникацию с клиентами на русском. Отныне или латышский, или английский. Хотя, среди официальных языков ЕС не только он, но это другое, как говорится. Главное, чтоб не по-русски. Для многих жителей страны это перекрывает доступ к объективной информации в своем банке, но какая разница, что там с конкретным человеком будет. Сам виноват, что не выучил", - пишут пользователи в соцсетях.

В комментариях отметили, что в наш век доступен автоперевод. Так что большой проблемой это не станет. Однако направление клиентоориентированности теперь очевидно.

Поправки к закону о кредитных учреждениях предусматривают переход банков на государственный язык, с возможностью обслуживать клиентов на одном из языков Евросоюза. Требования касаются всей коммуникации, включая сайты и приложения. И должны быть осуществлены до 30 сентября 2026 года.

Согласно годовому отчёту банка, в прошлом году латвийский «Swedbank» получил аудированную прибыль в размере 144,037 млн евро, что на 33,3% меньше, чем в 2024 году.