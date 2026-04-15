Новые случаи заболевания: вспышка кори в Латвии

Редакция PRESS 15 апреля, 2026 16:29

Новости Латвии 0 комментариев

С 10 апреля в ходе вспышки кори выявлено еще два случая заболевания, в результате чего общее число случаев достигло 47, согласно информации, опубликованной Центром по профилактике и контролю заболеваний ( SPKC, ЦКЗ).

Заболевание выявлено еще у одного ребенка и еще у одного взрослого.

Наибольшая заболеваемость наблюдается среди детей и подростков в возрасте от шести до 15 лет.

Из всех 47 зарегистрированных случаев кори один случай был зарегистрирован у ребенка в возрасте до пяти лет, 13 случаев — в возрастной группе от шести до десяти лет, 15 — в возрастной группе от 11 до 15 лет и один — в возрастной группе от 16 до 20 лет.

Еще один случай был зарегистрирован в возрастной группе от 26 до 30 лет, два — в возрастной группе от 31 до 35 лет, два — в возрастной группе от 36 до 40 лет, три — в возрастной группе от 41 до 45 лет, и четыре — в возрастной группе от 46 до 50 лет.

Аналогичным образом, три случая были выявлены в возрастной группе от 51 до 55 лет, один — в возрастной группе от 56 до 60 лет и еще один — в возрастной группе старше 60 лет.

Как пояснила агентству LETA представительница SPKC Илзе Удре, SPKC проводит эпидемиологическое расследование вспышки кори и организует меры по борьбе с инфекцией.

В центре поясняют, что все зарегистрированные случаи эпидемиологически связаны друг с другом, и число выявленных контактов очень велико. Это включает как контакты, выявленные в учебных заведениях, так и лиц за их пределами — в семьях пациентов, на общественных мероприятиях, в международном транспорте и в других местах.

Вспышка затронула множество учреждений и рабочих мест, при этом общая цепочка отслеживания инфекции по-прежнему сохраняется. По мере роста числа случаев количество выявленных контактов становится очень большим и изменчивым, отмечает центр.

Контактным лицам были предоставлены рекомендации, включая инструкции о том, что делать в случае заболевания, в том числе о самоизоляции. Информация, необходимая для обеспечения медицинского наблюдения за контактными лицами, передается семейным врачам, включая мониторинг симптомов заболевания, лабораторные исследования при необходимости и оценку статуса вакцинации.

Центр по контролю и профилактике заболеваний (SPKC) оценивает риск дальнейшего распространения инфекции, особенно среди непривитых лиц, как высокий. В то же время, выявить все контакты, особенно случайные, в общественных местах, невозможно.

Для обновления информации по вопросам диагностики, эпидемиологического надзора и профилактики кори, SPKC направил методические материалы медицинским работникам и больницам.

SPKC также обратилась к семейным врачам, разослав подробную информацию о охвате вакцинацией против кори ассоциациям семейных врачей и настоятельно призывая их активно взаимодействовать с непривитыми пациентами.

Центр подчеркивает, что эффективность мер по борьбе с инфекцией зависит от того, насколько быстро выявляются случаи кори, сообщаются в центр и принимаются необходимые меры эпидемиологической безопасности.

Ранее сообщалось, что значительная часть заболевших — это ученики Рижской Вальдорфской школы.

SPKC настоятельно призывает родителей и семейных врачей проверять статус вакцинации своих детей. Согласно графику вакцинации, первая прививка должна быть проведена в возрасте от 12 до 15 месяцев, а ревакцинация — в возрасте семи лет.

Если вакцинация не была проведена в соответствующем возрасте, у лиц есть возможность получить ее в рамках государственной медицинской услуги до 25 лет.

Центр по контролю и профилактике заболеваний напоминает, что корь — это высокозаразное вирусное заболевание, которое распространяется главным образом воздушно-капельным путем через мельчайшие респираторные капли, способные оставаться в воздухе внутри помещений. Поэтому заражение возможно не только при прямом контакте с больным человеком, но и при нахождении в помещениях, где находился больной корью в течение последних двух часов.

При появлении типичных для кори симптомов — повышенной температуры тела, насморка, кашля, покраснения глаз, а позже и красной пятнистой сыпи на коже — настоятельно рекомендуется оставаться дома, обратиться к врачу, сообщить ему о возможном риске заражения и тщательно следовать указаниям врача.

В отличие от ряда других стран Европейского союза, ситуация с корью в Латвии в последние годы была относительно благоприятной. По данным экспертов, в прошлом году в Латвии был подтвержден один завозной случай кори, когда пациент заразился за границей, а также в 2023 году был подтвержден один завозной случай, когда заболел ребенок, переболевший корью за границей.

Между тем, с 2020 по 2022 год в Латвии не было зарегистрировано ни одного случая кори, тогда как в 2019 году в стране было зафиксировано три случая этого заболевания.

Предыдущие вспышки кори в Латвии были зафиксированы в 2018 году, когда было подтверждено 25 случаев заболевания, и в 2014 году, когда было зарегистрировано 36 случаев.
 

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?
Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

