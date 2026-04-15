В этом году фестиваль «Майский граф» пройдёт с дополнительной реальностью от ИИ

Организаторы обещают один из самых необычных форматов за всю историю события - с акцентом на взаимодействие человеческого творчества и искусственного интеллекта.

Темой этого года станет диалог между человеком и технологиями, между реальным и виртуальным миром, между традиционным искусством и цифровым.

Как отмечают организаторы из Alternatīvā realitāte, идея фестиваля - показать, что технологии не заменяют творчество, а становятся его продолжением.

Поддержку мероприятию оказывает программа European Solidarity Corps, благодаря которой в Ригу приедут волонтеры из разных стран Европы.

Вход на фестиваль свободный и без ограничений.