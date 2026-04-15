«Альтернатива для Германии» cтала самой популярной партией страны

Поддержка консервативного блока канцлера Фридриха Мерца (CDU/CSU) сократилась на три процентных пункта до 23%, опустившись в опросах «YouGov» до самого низкого уровня с декабря 2021 года.

Поддержка коалиционных партнеров Мерца — социал-демократов (SPD) — сократилась на один процентный пункт до 13%.

Поддержка «зеленых» и леворадикальной партии «Die Linke» («Левые») выросла на один процентный пункт и достигла 14 и 10% соответственно.

Недовольство коалиционным правительством усилилось — 79% респондентов указали, что недовольны его работой, по сравнению с 55% в июне 2025 года.