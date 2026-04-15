«Альтернатива для Германии» cтала самой популярной партией страны

© LETA 15 апреля, 2026 11:47

Мир

Нынешний канцлер Фридрих Мерц наблюдает за растущим рейтингом АиГ.

Правая евроскептическая партия «Альтернатива для Германии» (AfD) в настоящее время является самой популярной партией, как показывают данные последнего опроса исследовательского центра «YouGov». Поддержка AfD достигла 27% и с прошлого месяца выросла на один процентный пункт.

Поддержка консервативного блока канцлера Фридриха Мерца (CDU/CSU) сократилась на три процентных пункта до 23%, опустившись в опросах «YouGov» до самого низкого уровня с декабря 2021 года.

Поддержка коалиционных партнеров Мерца — социал-демократов (SPD) — сократилась на один процентный пункт до 13%.

Поддержка «зеленых» и леворадикальной партии «Die Linke» («Левые») выросла на один процентный пункт и достигла 14 и 10% соответственно.

Недовольство коалиционным правительством усилилось — 79% респондентов указали, что недовольны его работой, по сравнению с 55% в июне 2025 года.

 

Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО)
Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)
Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?
На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где?

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может»

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО)

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

