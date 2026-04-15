В Стамбуле арестованы греки, развернувшие плакат «Православие или смерть» в главной мечети города

Камеры безопасности зафиксировали, как туристы, прибывшие из Греции 9 апреля в составе туристической группы, проходили досмотр.

По данным NTV, в открытой для посетителей части верхнего уровня мечети туристы достали знамя с византийским двуглавым орлом и начали фотографировать друг друга.

Когда они позировали на фоне знамени, вмешались силы безопасности. Полиция задержала 35-летнего Мазиса Михаэля и 42-летнюю Костантину Мази.

Туристы были доставлены в Стамбульский дворец правосудия, где их арестовали по обвинению в "унижении части населения".

Собор Святой Софии на протяжении тысячи лет был главным христианским храмом Византийской империи. После падения Константинополя под натиском турков-осман, из него сделали мечеть. Уже в 20-м веке Мустафа Кемаль Ататюрк придал Айе-Софии статус музея, однако нынешний президент Турции Реджеп Тайип Эрдоган в 2020 году пересмотрел это решение, и Айя-София вновь была обращена в мечеть.