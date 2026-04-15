«Меня оставили на улице!» Майя Лусена судится с Рижской думой (2)

Редакция PRESS 15 апреля, 2026 08:27

Новости Латвии 2 комментариев

Певица Майя Лусена продолжает судиться с Рижской думой, добиваясь хотя бы частичной компенсации за деньги, вложенные в жильё, из которого её выселили по решению суда четыре года назад. Об этом пишет издание «Privātā Dzīve».

С 2000 года Лусена арендовала чердак в доме на улице Нитаурес. Тогда закон позволял художникам и музыкантам обустраивать в верхних этажах домов творческие мастерские и жить там. По словам певицы, она привела помещение в порядок, отремонтировала запущенный чердак, оплатила новую крышу для дома и восстановление лестничной клетки.

Но спустя несколько лет начались юридические споры с самоуправлением. Выяснилось, что переустройство чердака было оформлено не вполне законно. Дело дошло до Верховного суда, и его окончательное решение оказалось неоспоримым - Лусене пришлось покинуть дом.

«Суд решил, что я не имела права вести такое строительство. Меня оставили на улице», - говорит Майя Лусена.

Певица настаивает, что действовала не самовольно и опиралась на согласованные разрешения. «За всем, что я делала, стояли утверждённые самоуправлением разрешения. И всё-таки от меня, как от певицы, трудно требовать понимания всех нюансов нормативных актов», - заявила она.

Сейчас Лусена пытается вернуть хотя бы часть вложенных средств. Полностью взыскать сумму, по её словам, уже невозможно, потому что не сохранились чеки и счета. Тем не менее она просит суд обязать Рижскую думу частично возместить ущерб. Речь идёт о 130 000 евро, которые, как утверждает певица, были вложены в превращение «загаженного голубями чердака» в пригодное для жизни пространство.

В суде её представляет юрист, которая, по словам Лусены, считает произошедшее несправедливостью и поэтому защищает её без оплаты.

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

