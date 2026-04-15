С 2000 года Лусена арендовала чердак в доме на улице Нитаурес. Тогда закон позволял художникам и музыкантам обустраивать в верхних этажах домов творческие мастерские и жить там. По словам певицы, она привела помещение в порядок, отремонтировала запущенный чердак, оплатила новую крышу для дома и восстановление лестничной клетки.

Но спустя несколько лет начались юридические споры с самоуправлением. Выяснилось, что переустройство чердака было оформлено не вполне законно. Дело дошло до Верховного суда, и его окончательное решение оказалось неоспоримым - Лусене пришлось покинуть дом.

«Суд решил, что я не имела права вести такое строительство. Меня оставили на улице», - говорит Майя Лусена.

Певица настаивает, что действовала не самовольно и опиралась на согласованные разрешения. «За всем, что я делала, стояли утверждённые самоуправлением разрешения. И всё-таки от меня, как от певицы, трудно требовать понимания всех нюансов нормативных актов», - заявила она.

Сейчас Лусена пытается вернуть хотя бы часть вложенных средств. Полностью взыскать сумму, по её словам, уже невозможно, потому что не сохранились чеки и счета. Тем не менее она просит суд обязать Рижскую думу частично возместить ущерб. Речь идёт о 130 000 евро, которые, как утверждает певица, были вложены в превращение «загаженного голубями чердака» в пригодное для жизни пространство.

В суде её представляет юрист, которая, по словам Лусены, считает произошедшее несправедливостью и поэтому защищает её без оплаты.