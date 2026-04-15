В Камбодже поставили памятник крысе-сапёру, спасшей тысячи жизней

«Магава был одной из лучших крыс, которые у нас когда-либо были», — сказал Майкл Рейн, руководитель программы в Камбодже для Apopo — бельгийской некоммерческой организации, которая обучает животных обнаруживать наземные мины. «Магава был спокоен и сосредоточен… он был ласковым и дружелюбным со своими дрессировщиками. У него просто был идеальный характер».

Родившийся в 2013 году в штаб-квартире Apopo в Танзании, Магава прошел обучение в качестве «HeroRAT», научившись использовать свое острое обоняние для обнаружения взрывчатых веществ. В 2016 году его перевели в Сием Рип, Камбоджа, чтобы он начал свою карьеру, и он быстро стал одним из лучших крыс Apopo. У него даже есть своя страница в Википедии.

Рейн сказал, что Магава мог обыскать поле размером с теннисный корт примерно за 20 минут — задача, на которую у человека ушло бы несколько дней. «Он был любознательным, очень собранным и быстрым в работе», — сказал Рейн. «Он знал свое дело».

Apopo дрессирует крыс с помощью позитивного подкрепления, обучая их распознавать химические соединения, входящие в состав взрывчатых веществ, такие как тринитротолуол. Когда крыса обнаруживает наземную мину, она царапает поверхность, сигнализируя об этом своему дрессировщику. Затем крысу награждают лакомством, обычно арахисом или кусочком банана.

Крысы хорошо подходят для этой работы, сказал Рейн, в основном благодаря своим небольшим размерам и высокоразвитой обонятельной системе.

«Они настолько легкие, что не смогут сработать наземную мину», — сказал Рейн. Кроме того, «у них чрезвычайно чувствительное обоняние, и они довольно умны».

Камбоджа имеет одну из самых высоких концентраций наземных мин в мире, что в основном связано с эпохой красных кхмеров в 1979 году и вьетнамской оккупацией в период с 1979 по 1989 год.

За последние 47 лет наземные мины в Камбодже стали причиной около 18 800 смертей и 45 000 ранений. Организация Apopo начала дрессировать крыс-миноискателей в 2015 году, что помогло ускорить работы по обнаружению мин, хотя, по оценкам Apopo, в Камбодже по-прежнему остается около 6 миллионов наземных мин.

«Миллионы мин были обезврежены, однако перед нами по-прежнему стоит огромная задача», — сказал Рейн. «Цель Камбоджи — избавиться от наземных мин к 2030 году».

Личный вклад Магавы, по словам Рейна, впечатляет. Он очистил более 1,52 миллиона квадратных футов — примерно 26 футбольных полей — и обнаружил десятки наземных мин. В 2020 году Магава стал первой крысой, удостоенной Золотой медали PDSA, которая присуждается за храбрость животных и преданность долгу.

«Это признание выделило его среди других», — сказал Рейн. Хотя крысы не привязываются к своим дрессировщикам так, как собаки, отметил Рейн, у них есть свои индивидуальные особенности характера и стили работы. «Дрессировщики знают, кто из них быстрый, а кто медлительный», — сказал Рейн. Когда крыса обнаруживает мину, дрессировщики могут ее обследовать и безопасно обезвредить.

По словам Рейна, у крыс один выходной день в неделю, когда их ждет «особый пир» из бананов, арахиса и сезонных фруктов. Кроме того, им ежедневно уделяется время для игр и физических упражнений.

После ухода на пенсию в 2021 году Магава несколько недель наставлял молодых крыс, помогая им совершенствовать навыки обнаружения, подавая им пример.

«Он остался в Apopo и помогал социализировать и акклиматизировать других крыс», — сказал Рейн. «Крысы учатся друг у друга через повседневное общение». Африканские гигантские сумчатые крысы обычно живут от пяти до восьми лет. «Магава прожил хорошую, долгую жизнь», — сказал Рейн.

Гигантская статуя Магавы, вручную высеченная из камня местными художниками, была заказана Apopo и открыта накануне Международного дня осведомленности о минах. На церемонии присутствовали правительственные чиновники, в том числе глава Камбоджийского управления по разминированию и помощи жертвам мин. Также присутствовали жертвы наземных мин, а также дети из местной школы.

«Магава проделал отличную работу, и это был хороший способ почтить его память, а также мягко напомнить людям, что проблема мин в Камбодже по-прежнему актуальна», — сказал Рейн.

У Магавы уже есть преемник по имени Ронин, одна из самых выдающихся крыс Apopo. Ронин установил мировой рекорд в прошлом году, обнаружив 109 наземных мин за четыре года своей карьеры.

«У него похожие черты с Магавой: высокая точность и сильная рабочая мотивация», — сказал Рейн. «Он — следующее поколение... впереди еще много работы».