Латвию зальёт, в субботу резко прояснится и — на шашлыки

В четверг и пятницу во многих районах Латвии пройдут дожди, зато в выходные погода станет в основном сухой и солнечной. Сильнее всего, по прогнозам синоптиков, может лить в ночь на четверг на юго-западе Курземе, а также местами в Латгале, Селии и Видземе в четверг и пятницу.

Ночные температуры останутся выше нуля. Днём воздух по стране будет прогреваться до +8...+18 градусов в зависимости от региона и облачности.

В субботу, 18 апреля, ожидается небольшая облачность и без осадков. При слабом и умеренном северном, северо-восточном ветре температура ночью опустится до +1...+5 градусов, а днём поднимется до +13...+18. Прохладнее будет на побережье, где местами окажется не выше +9 градусов.

В воскресенье облаков станет больше, но существенных осадков не прогнозируется. При этом температура воздуха понизится ещё на 2-3 градуса.

На следующей неделе ночами во многих местах страны возможны слабые заморозки. Днём воздух в основном не будет прогреваться выше +16 градусов. Вероятность сильных осадков останется низкой, и в большой части Латвии сохранится сухая погода.