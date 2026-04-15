Одна инъекция — и нет остеоартрита: прорыв американских учёных

Редакция PRESS 15 апреля, 2026 10:09

Азбука здоровья 0 комментариев

Исследовательская группа, в состав которой вошли ученые и инженеры из Университета Колорадо в Боулдере, Университета Колорадо в Аншутце и Университета штата Колорадо, разработала комплекс новых методов лечения, которые, согласно результатам исследований на животных, стимулируют самовосстановление стареющих или поврежденных суставов в течение нескольких недель, пишет CU Boulder Today .

Новые методы лечения остеоартрита включают в себя однократную регенеративную инъекцию в сустав и набор биоматериалов для восстановления, который задействует собственные клетки организма для заделки пробоин в поврежденном хряще.

Чтобы ускорить исследования, Федеральное агентство перспективных исследований в области здравоохранения (ARPA-H) объявило на этой неделе, что междисциплинарная группа перейдет к следующему этапу проекта с бюджетом до 33,5 млн долларов. Проект осуществляется в рамках программы ARPA-H «Новаторские инновации в области регенерации тканей при остеоартрозе» (NITRO). Программу NITRO возглавляет менеджер ARPA-H д-р Росс Урих.

«За два года мы смогли пройти путь от смелой идеи до разработки этих методов лечения и доказательства того, что они обращают вспять остеоартроз у животных», — сказала главный исследователь Стефани Брайант, профессор химической и биологической инженерии в Университете Колорадо в Боулдере. «Наша цель — не просто лечить боль и остановить прогрессирование, а покончить с этой болезнью».

Стефани Брайант работает с Лорел Стефани, аспиранткой по биомедицинской инженерии из Ричардсона, штат Техас.

Остеоартроз — третье по распространенности заболевание в США, от которого страдает примерно каждый шестой человек старше 30 лет во всем мире. Оно приводит к разрушению хряща — амортизирующей ткани, предотвращающей трение костей друг о друга. Со временем это может повредить и кости, изменяя форму сустава и делая движения мучительными.

Пациентам, как правило, доступны только два варианта: лечение боли или замена сустава. Лекарства от этой болезни нет. Чтобы приблизиться к его созданию, команда из Колорадо использует два подхода.

Первый сосредоточен на перепрофилировании существующего препарата, уже одобренного Управлением по санитарному надзору за качеством пищевых продуктов и медикаментов, и его применении для лечения остеоартроза. Брайант, ученый-материаловед, и ее коллеги разработали запатентованную систему доставки частиц, которую можно вводить в сустав и которая обеспечивает периодическое высвобождение препарата в течение нескольких месяцев.

Для пациентов со значительными повреждениями хряща или кости команда также разработала коктейль из модифицированных белков, который можно вводить артроскопически и который отвердевает на месте, где он привлекает собственные клетки-предшественники организма для заделки дефекта.

Когда команда использовала эту инъекцию для лечения животных с артритом суставов и травмами, суставы возвращались в здоровое состояние в течение четырех–восьми недель. «Когда мы заделывали отверстия в кости или хряще, мы наблюдали полную регенерацию и восстановление дефекта», — сказал Брайант. В клетках человека, полученных от пациентов, перенесших замену суставов, терапии продемонстрировали явный регенеративный эффект.

NITRO была первой программой ARPA-H, созданной для разработки «минимально инвазивных терапевтических средств, полностью регенерирующих поврежденные суставы». Два года назад программа NITRO выделила команде из Колорадо до 33,5 миллионов долларов, при условии положительных результатов, для достижения этой цели.

После успешного завершения первой фазы команда теперь переходит к второй фазе.

«Очень волнительно быть частью самой первой программы ARPA-H и одной из первых команд, прошедших во вторую фазу», — сказал Брайант.

Доктор Эвалина Бургер, профессор и заведующая кафедрой ортопедии в CU Anschutz, сказала, что она видела, как остеоартрит поражает всех: от бабушек и дедушек, которые не могут расчесать волосы без боли в плече, до бегунов и хоккеистов, которым пришлось отказаться от любимого вида спорта из-за болей в коленях или спине.

«На данный момент для многих пациентов варианты сводятся либо к масштабной, дорогостоящей операции, либо к полному отсутствию лечения. «Между ними почти ничего нет», — сказала Бургер, которая с интересом следит за исследованиями команды. «Вот почему ARPA-H так важна».

Она и Брайант мечтают о том дне, когда люди на ранних стадиях заболевания смогут получить доступ к недорогой однократной терапии, чтобы сохранить здоровье суставов на долгие годы. Те, у кого повреждены ткани, смогут исправить это за один визит к врачу с быстрым восстановлением.

Команда надеется опубликовать результаты исследований на животных в рецензируемом журнале в конце этого года и создала компанию Renovare Therapeutics Inc. для продвижения к коммерциализации.

Если будущие исследования пойдут по плану, Брайант предполагает, что клинические испытания могут начаться уже через 18 месяцев.

«Это может стать настоящим прорывом для пациентов», — сказал Брайант.

Комментарии (0)
Комментарии (0)

Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО)
Ни один рижанин не проскочит: мощнейшая сеть видеонаблюдений заработала в Риге (ВИДЕО) (1)

Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка?
Андрей Козлов: не боится ли Swedbank потерять клиентов после ограничения русского языка? (2)

Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО)
Это нормально в «Рими»? Рижанка — об удивительных ценах (ФОТО) (2)

На Латвию надвигается зона осадков: что будет и где?

Важно 0 комментариев

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

В ночь на четверг Латвию пересекут две зоны осадков - одна на западе страны, другая на востоке, прогнозируют синоптики.

Зеленский: «Нехватка ракет Patriot такая, что хуже быть не может»

Важно 0 комментариев

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Нехватка ракет Patriot в Украине не может быть хуже, чем сейчас, заявил президент Владимир Зеленский, в то время как вице-президент США Джей Ди Вэнс назвал прекращение помощи Украине одним из достижений администрации Трампа.

Россия согласилась выплатить Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера AZAL

Мир 0 комментариев

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

Россия выплатит Азербайджану компенсации в связи с крушением пассажирского лайнера Azerbaijan Airlines (AZAL) в декабре 2024 года. Самолет разбился, когда российская ПВО отражала атаку украинских беспилотников на регионы Кавказа. Москва долго отрицала, что именно это привело к крушению лайнера, но спустя почти год все-таки признала свою причастность.

«Все шло, как не надо»: Раймонд Паулс перенес операцию

Важно 0 комментариев

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Маэстро перенес операцию, сейчас его состояние стабильное. Об этом он сегодня рассказал журналистам, сообщает bb.lv.

Пожар в центре Риги: движение перекрыто (ВИДЕО)

Важно 0 комментариев

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

В Риге, на бульваре Бривибас, в пятиэтажном жилом доме произошел пожар, сообщает LTV Ziņu Dienests в Фейсбуке.

Катаются пьяные и плюют на наши законы: народу не нравятся пивобайки в Старой Риге

Выбор редакции 0 комментариев

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Дизайнер Байба Ладига на своей странице в соцсети Thrades выразила удивление тем, что Рижская дума позволяет движение пивобайков по старому городу.

Если закрыть «airBaltic»: что выиграет и что потеряет Латвия?

Важно 0 комментариев

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

Прекращение деятельности авиакомпании "airBaltic" окажет длительное негативное влияние на экономику Латвии, говорится в подготовленном министром экономики Виктором Валайнисом (СЗК) и Латвийским агентством инвестиций и развития (ЛАИР) ответном письме премьер-министру Эвике Силине ("Новое Единство"), которое она опубликовала в социальных сетях.

